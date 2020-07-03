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03 липня 2020, пʼятниця, 15:23 9
Суспільство 2020-07-03T16:30:34+03:00
Українські Новини
Абітурієнтам з окупованих Донбасу і Криму дозволили вступати в усі українські виші без ЗНО

Абітурієнтам з окупованих Донбасу і Криму дозволили вступати в усі українські виші без ЗНО

Валерия Драгомирова
ЗНО, Окупований Крим, Новини ДНР, Новини ЛНР, Вища освіта, ВНЗ, Абітурієнти, ЗНО-2020, Вступ до університету
Університет Шевченка. Фото: weloveua.com
Університет Шевченка. Фото: weloveua.com

Абітурієнтам з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей і анексованого Росією Криму Верховна Рада дозволила вступати у всі українські вищі навчальні заклади за держзамовленням без складання зовнішнього незалежного тестування (ЗНО).

За ухвалення законопроєкту № 3734 за основу проголосували 266 депутатів при мінімально необхідних 226, в цілому - 310 депутатів, передають Українські Новини.

Законопроєктом запроваджується можливість вступу без вступних іспитів у межах установлених квот для абітурієнтів, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія Донецької і Луганської областей і територія населених пунктів на лінії зіткнення, у всі вищі навчальні заклади.

На сьогодні вступ за квотою передбачено тільки для абітурієнтів, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Згідно з текстом законопроєкту, для осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія окремих районів Донецької та Луганської областей, на території населених пунктів на лінії зіткнення, тимчасово окупована територія Криму і міста Севастополя, за їх бажанням забезпечується безкоштовне навчання зі стипендією на підготовчих курсах вищих навчальних закладів тривалістю до одного року з подальшим вступом до закладу вищої освіти як внутрішньо переміщених осіб у порядку, визначеному умовами прийому на навчання для отримання вищої освіти.

Як повідомляли Українські Новини, вступна кампанія до вишів розпочнеться 1 серпня. Раніше під Кропивницьким абітурієнти запізнилися на ЗНО, тому що штовхали автобус.

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