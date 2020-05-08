Вступну кампанію-2020 в Україні перенесли: подробиці

В той час, як навчальний рік у школах завершиться дистанційно , Міністерство освіти і науки перенесло вступну кампанію на серпень.

Про це йдеться в повідомленні на сайті міністерства, передають Українські Новини.

Відповідний наказ був підписаний 4 травня.

"Зміни зазнали терміни проведення вступної кампанії 2020 року - всі дати зрушені на місяць (серпень) з урахуванням прогнозу розвитку епідеміологічної ситуації. Так, для вступників на основі ПЗСО (повної загальної середньої освіти) реєстрація електронних кабінетів розпочнеться 1 серпня, прийом заяв та документів триватиме з 13 по 22 серпня (для вступників за результатами ЗНО), і до 16 серпня - для вступників, які складатимуть вступні іспити у заклади вищої освіти", - сказано в ньому.

Творчі конкурси та вступні іспити на місця державного замовлення будуть проводитися з 1 по 12 серпня.

Надання рекомендацій для зарахування на бюджет буде відбуватися не пізніше 27 серпня, а подача абітурієнтами документів для зарахування до вечора 31 серпня.

Також Міносвіти передбачило для вступників можливість подачі оригіналів документів поштою (і в зв'язку з цим до 5 днів збільшений інтервал між останнім днем подачі документів і виданням наказу про зарахування).

Передбачено також, що вступники зможуть надіслати сканкопію необхідних документів по електронній пошті, наклавши на них кваліфіковані електронні підписи, а самі документи донести після початку навчання.

Терміни проведення реєстрації для здачі єдиного вступного іспиту і єдиного кваліфікаційного вступного випробування перенесені.

Реєстрація триватиме з 12 травня до 5 червня та буде відбуватися онлайн.

В той же час дати проведення іспитів залишаються незмінними - 1 і 3 липня відповідно.

Дати реєстрації електронних кабінетів вступників в магістратуру, прийому документів, рекомендацій також перенесено на місяць.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Міносвіти розповіли про найпопулярніші уроки в школі онлайн.

Також в Міносвіти роз'яснили абітурієнтам процедуру подачі документів у ВНЗ.

Раніше в ООН відзначили, що пандемія знизить ефективність системи освіти в усьому світі.