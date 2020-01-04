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04 січня 2020, субота, 21:28 12
Фінанси 2020-01-04T23:15:02+02:00
Українські Новини
В Україні зріс розмір аліментів: скільки доведеться платити в 2020 році

В Україні зріс розмір аліментів: скільки доведеться платити в 2020 році

Надежда Комендантова
Аліменти, Гроші
Аліменти. Фото: brakirazvod.org.ua
Аліменти. Фото: brakirazvod.org.ua

Після того, як 120 тис. українців обмежений виїзд за кордон через несплату аліментів, з 1 січня 2020 року у зв'язку із збільшенням прожиткового мінімуму збільшений розмір аліментів.

Про це в Facebook повідомляє Міністерство юстиції України.

В Мін'юсті нагадали, що для дітей у віці до 6 років прожитковий мінімум становить 1779 грн, а для дітей у віці від 6 до 18 років — 2218 грн.

"Таким чином, мінімальний гарантований розмір аліментів складе: для дітей до 6 років - 889,5 грн, для дітей віком від 6 до 18 років — 1109 грн", - повідомили в міністерстві.

Зазначені показники, як додали в Мін'юсті, слід враховувати, якщо із зарплати працівників потрібно утримувати аліменти не в твердій грошовій сумі, а в прив'язці до прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку.

Раніше Українські Новини писали, що змінилося в Україні з Нового року.

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