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14 липня 2020, вівторок, 18:07 6
Верховна Рада і партії 2020-07-14T19:45:02+03:00
Українські Новини
Рада підвищила соцстипендію до 150% прожиткового мінімуму дітям-сиротам і позбавленим батьківського піклування

Рада підвищила соцстипендію до 150% прожиткового мінімуму дітям-сиротам і позбавленим батьківського піклування

Елена Новикова
Верховна Рада, Верховна Рада України, Діти-сироти, Соцстипендії
Верховна Рада. Фото: Facebook/Слуга народу
Верховна Рада. Фото: Facebook/Слуга народу

Верховна Рада підвищила соціальну стипендію дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, до 150% прожиткового мінімуму, який з 1 липня підвищили.

За ухвалення законопроекту № 2013 в цілому проголосував 351 депутат при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа, а також учням, студентам (курсантам), які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків (батьки яких померли або оголошені померлими, загинули або зникли безвісти), надано право на отримання соцстипендії, посадового окладу у всіх закладах вищої освіти незалежно від їх відомчого підпорядкування.

Порядок оплати та розмір соцстипендії затверджується Кабінетом Міністрів.

Також парламентарі підвищили дітям з відповідним статусом щорічну допомогу для придбання навчальної літератури до трьох місячних соціальних стипендій, яка їм призначена.

Виплата зазначеної допомоги здійснюється протягом 30 днів після початку навчального року за рахунок коштів, передбачених для навчальних закладів у відповідних бюджетах.

Як повідомляли Українські Новини, 26 лютого Камбін перевів студентів на лінії зіткнення на соцстипендії і підвищив їх до 2,3 тис. гривень.

Раніше Верховна Рада дозволила випускникам шкіл з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей і анексованого Росією Криму вступати у всі українські вищі навчальні заклади без проходження зовнішнього незалежного тестування (ЗНО) за держзамовленням.

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