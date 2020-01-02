підписатися на розсилку
0 0
0 0
˟
02 січня 2020, четвер, 13:49 13
Суспільство 2020-01-02T16:00:03+02:00
Українські Новини
120 тис. українцям обмежений виїзд за кордон через несплату аліментів

120 тис. українцям обмежений виїзд за кордон через несплату аліментів

Валерия Драгомирова
Держприкордонслужба, заборона, Аліменти
Гроші. Фото: pexels
Гроші. Фото: pexels

120 тис. українців обмежений виїзд за кордон через несплату аліментів.

Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби, передають Українські Новини.

"У базах даних прикордонників в даний час знаходиться близько 120 тис. чоловік, яким виконавчими службами обмежено виїзд за межі України через  несплатуаліментів", - написано в ньому.

Прикордонники рекомендують перевірити свою наявність у базі неплатників перед поїздкою за кордон.

Служба зазначає, що 1 січня ввечері в аеропорту "Бориспіль" (Київська область) довелося втихомирювати чоловіка, якому за несплату аліментів було відмовлено у виїзді перед вильотом в Дубаї (Об'єднані Арабські Емірати).

36-річного громадянина правоохоронці запросили в службове приміщення для доведення рішення про відмову в пропуску через держкордон. Він почав вести себе агресивно і накинувся на охоронців. Щодо особи складено протокол про адміністративне правопорушення, справу направлено до суду.

Раніше Українські Новини писали, що змінилося в Україні з Нового року.

Більше новин про: Держприкордонслужба заборона Аліменти

Новини
У Києві метеорологічна зима ще не прийшла, а за рік зафіксовано 36 температурних рекордів 15:53
Профіцит поточного рахунку платіжного балансу в листопаді становив $57 млн 15:28
Новий контракт на транзит газу: Вітренко розповів, скільки "Газпром" буде платити "Нафтогазу" 15:12
Т.в.о. директора ДБР Венедиктова вирішила скласти повноваження депутата Ради 14:44
У Києві з початку року виявили 37 водіїв із ознаками сп'яніння, - Нацполіція 14:40
більше новин
В Україні почала діяти гарантована ціна на газ і не буде змінюватися до травня 13:58
Зеленський в Буковелі. Фото: instagram.com/ze_foreverr
В перший день року Зеленський катався на лижах: у мережі з'явилися фото з Буковеля 18:53
Кримінальна відповідальність за водіння у п'яному вигляді вступила в силу 06:07
Болгарія почала отримувати газ в обхід України - по Турецькому потоку 13:10
Новий рік на Софійській площі. фото: Ukraine Folk
Новий рік на Софійській площі в Києві зустріли 100 тис. осіб: яскраві фото 18:22
більше новин
Кримінальна відповідальність за водіння у п'яному вигляді вступила в силу 06:07
Смолоскипна хода у Києві.
Тисячі націоналістів провели в Києві на смолоскипну ходу 19:24
Телеведучий Дроздов назвав Зеленського "відрижкою радянської епохи, убожеством та організмом" 10:27
Здай корупціонера і отримай 10%: закон про захист викривачів набирає чинності 06:12
Набрав чинності закон про скасування депутатської недоторканності 06:45
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok