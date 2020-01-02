120 тис. українцям обмежений виїзд за кордон через несплату аліментів

120 тис. українців обмежений виїзд за кордон через несплату аліментів.

Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби, передають Українські Новини.



"У базах даних прикордонників в даний час знаходиться близько 120 тис. чоловік, яким виконавчими службами обмежено виїзд за межі України через несплатуаліментів", - написано в ньому.



Прикордонники рекомендують перевірити свою наявність у базі неплатників перед поїздкою за кордон.



Служба зазначає, що 1 січня ввечері в аеропорту "Бориспіль" (Київська область) довелося втихомирювати чоловіка, якому за несплату аліментів було відмовлено у виїзді перед вильотом в Дубаї (Об'єднані Арабські Емірати).



36-річного громадянина правоохоронці запросили в службове приміщення для доведення рішення про відмову в пропуску через держкордон. Він почав вести себе агресивно і накинувся на охоронців. Щодо особи складено протокол про адміністративне правопорушення, справу направлено до суду.



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