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05 серпня 2019, понеділок, 21:45 7
Судова влада 2019-08-05T22:09:53+03:00
Українські Новини
За наругу над прапором України чоловікові дали три роки тюрми

За наругу над прапором України чоловікові дали три роки тюрми

Прапор України. Фото:pixabay.com
Прапор України. Фото:pixabay.com

Суд засудив до 3 років і 1 місяця позбавлення волі 38-річного раніше судимого чоловіка за зрив прапора України в стані алкогольного сп'яніння в Кривому Розі.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру поліції Кривого Рогу, передають Українські Новини.

"У вересні 2017 чоловік у стані алкогольного сп'яніння зірвав державний прапор, який висів на балконі багатоквартирного будинку, і кинув на землю. Після скоєння злочину чоловікові призначили покарання, однак він став ховатися від судових органів. 3 серпня в рамках операції "Розшук" працівники сектору кримінальної поліції Довгинцівського ВП затримали розшукуваного злочинця", - йдеться в ньому.

За наругу над державними символами чоловікові призначено покарання по 1 ч. ст. 338 Кримінального кодексу.

На підставі вироку Апеляційного суду Дніпропетровської області раніше судимого зловмисника засудили до 3 років і 1 місяця позбавлення волі.

Як повідомляли Українські Новини, на Житомирщині чоловік поглумився над українським прапором.

У Донецькій області п'яний хлопець та 15-річна дівчина зірвали і підпалили український прапор.

Раніше в Луганській області заробітчанин, який повернувся з РФ, зірвав український прапор з будівлі суду.

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