Спека йде з України: синоптик розповіла, в яких областях різко похолодає

Найближчими днями в Україні холодний атмосферний фронт змінить погоду. У п'ятницю, 31 липня, в деяких регіонах температура буде близька до 20 градусів. Дощів побільшає.

Про це йдеться в повідомленні синоптикині Наталки Діденко у соціальній мережі Facebook.

За її словами, завтра у західних та північних областях протягом дня очікуються 21-25 градусів.

"Липень від'їжджає з України, забираючи із собою спеку", - повідомила синоптик.

"На решті території України буде значно тепліше, але і там – на сході, півдні і в більшості центральних областей – спека почне осідати, 26-30 градусів. Дощі з грозами і навіть місцями зливи зі шквалами пройдуть в Прикарпатті, на сході і в південній частині. Решта території – в сухій погоді, хіба уздовж північного кордону можливі окремі невеликі дощі", – написала Діденко.

Синоптична карта

У Києві в п'ятницю істотні опади навряд чи варто очікувати. Спека остаточно відійде і в столицю зайде свіже північне повітря, очікується близько 22 градусів.

Синоптик додала, що з 31 липня на 1 серпня в Києві похолоднішає ще більше, температура повітря становитиме 21-23 градуси, а 1 серпня ще й очікується дощ.

Як повідомляли Українські Новини, раніше синоптик дав докладний прогноз на все літо в Україні.

Також синоптики прогнозували аномальну спеку з тропічними дощами і посухою в липні і посилення аномальної спеки і екстремальних опадів.