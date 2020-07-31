Спека йде з України: синоптик розповіла, в яких областях різко похолодає

Найближчими днями в Україні холодний атмосферний фронт змінить погоду. У п'ятницю, 31 липня, в деяких регіонах температура буде близька до 20 градусів. Дощів побільшає. Про це йдеться в повідомленні синоптикині Наталки Діденко у соціальній мережі Facebook. За її словами, завтра у західних та північних областях протягом дня очікуються 21-25 градусів. "Липень від'їжджає з України, забираючи із собою спеку", - повідомила синоптик. "На решті території України буде значно тепліше, але і там – на сході, півдні і в більшості центральних областей – спека почне осідати, 26-30 градусів. Дощі з грозами і навіть місцями зливи зі шквалами пройдуть в Прикарпатті, на сході і в південній частині. Решта території – в сухій погоді, хіба уздовж північного кордону можливі окремі невеликі дощі", – написала Діденко. Синоптична карта У Києві в п'ятницю істотні опади навряд чи варто очікувати. Спека остаточно відійде і в столицю зайде свіже північне повітря, очікується близько 22 градусів. Синоптик додала, що з 31 липня на 1 серпня в Києві похолоднішає ще більше, температура повітря становитиме 21-23 градуси, а 1 серпня ще й очікується дощ. Як повідомляли Українські Новини, раніше синоптик дав докладний прогноз на все літо в Україні. Також синоптики прогнозували аномальну спеку з тропічними дощами і посухою в липні і посилення аномальної спеки і екстремальних опадів.