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31 липня 2020, пʼятниця, 00:00 8
Життя 2020-07-31T01:15:01+03:00
Українські Новини
Спека йде з України: синоптик розповіла, в яких областях різко похолодає

Спека йде з України: синоптик розповіла, в яких областях різко похолодає

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз погоди, погода в Україні, погода на тиждень
Прогноз погоди в Україні Фото: pixabay
Прогноз погоди в Україні Фото: pixabay

Найближчими днями в Україні холодний атмосферний фронт змінить погоду. У п'ятницю, 31 липня, в деяких регіонах температура буде близька до 20 градусів. Дощів побільшає.

Про це йдеться в повідомленні синоптикині Наталки Діденко у соціальній мережі Facebook.

За її словами, завтра у західних та північних областях протягом дня очікуються 21-25 градусів.

"Липень від'їжджає з України, забираючи із собою спеку", - повідомила синоптик.

"На решті території України буде значно тепліше, але і там – на сході, півдні і в більшості центральних областей – спека почне осідати, 26-30 градусів. Дощі з грозами і навіть місцями зливи зі шквалами пройдуть в Прикарпатті, на сході і в південній частині. Решта території – в сухій погоді, хіба уздовж північного кордону можливі окремі невеликі дощі", – написала Діденко.

Синоптична картаСиноптична карта

У Києві в п'ятницю істотні опади навряд чи варто очікувати. Спека остаточно відійде і в столицю зайде свіже північне повітря, очікується близько 22 градусів.

Синоптик додала, що з 31 липня на 1 серпня в Києві похолоднішає ще більше, температура повітря становитиме 21-23 градуси, а 1 серпня ще й очікується дощ.

Як повідомляли Українські Новини, раніше синоптик дав докладний прогноз на все літо в Україні.

Також синоптики прогнозували аномальну спеку з тропічними дощами і посухою в липні і посилення аномальної спеки і екстремальних опадів.

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