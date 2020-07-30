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30 липня 2020, четвер, 00:00 6 Карта
Життя 2020-07-30T08:30:03+03:00
Українські Новини
Йде холодний атмосферний фронт: синоптик дала прогноз до кінця тижня

Йде холодний атмосферний фронт: синоптик дала прогноз до кінця тижня

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз погоди, погода в Україні, погода на тиждень
Погода. Фото: Pixabay
Погода. Фото: Pixabay

Погода в Україні різко зміниться після чергового періоду аномальної спеки на початку тижня. Холодний фронт, який йде в Україну, знизить температуру.

Про це синоптикиня Наталка Діденко написала на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Так, 30 липня на заході України термічна картина істотно не зміниться, +24 +28 градусів. У південній частині та в східних областях у четвер спека ще буде тривати, а почне слабшати 31 липня - 1 серпня. У центральних регіонах 30-го липня ще також очікується висока температура повітря-до +29 +33 градусів, хіба що у Вінницькій області буде трохи нижче, +28 +29 градусів.

Синоптична картаСиноптична карта

Короткочасні грозові дощі з можливими локальними шквалами, зливами і градом найбільш вірогідні 30-го липня в західних областях України, десь на Півночі, в Харківській області. А пізно ввечері в четвер прийдуть до центральної частини. На півдні, в Луганській і Донецькій областях у четвер буде суха погода.

У Києві "фронтальний" дощ очікується вже в середу ввечері, а також місцями в четвер. Столиця 30-го липня вже опиниться в тилу фронту, тому спека нарешті ослабне і протягом дня в четвер очікується +26 +28 градусів.

Прогноз погоди. Синоптична картаПрогноз погоди. Синоптична карта

Зустріч липня з серпнем буде навіть прохолодною у Києві: 31 липня і 1 серпня температура повітря становитиме +21 +23 градуси, а 1 серпня ще й очікується дощ.

Синоптик додала, що з 31 липня на 1 серпня в Києві похолодає ще більше, температура повітря складе 21-23 градуси, а 1 серпня ще й очікується дощ.

Прогноз погоди в Києві на 2 тижні від МетеопрогПрогноз погоди в Києві на 2 тижні від Метеопрог

Як повідомляли Українські Новини, раніше синоптик дав докладний прогноз на все літо в Україні.

Також синоптики прогнозували аномальну спеку з тропічними дощами і посухою в липні і посилення аномальної спеки і екстремальних опадів.

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