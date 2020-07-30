Поліція інсценувала вбивство, щоб запобігти замаху на кримінального авторитета

Поліція з допомогою інсценізації запобігла замовному вбивству жителя Донецької області, яке нібито сталося на трасі під Пирятином.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби поліції, передають Українські Новини.

"Працівники департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України під час спецоперації запобігли замовне вбивство громадянина України. За вбивство людини зловмисники обіцяли заплатити 50 тис. доларів США. Убитим повинен був стати житель Донецької області, широко відомий у злочинному світі. Відомо також, що замовник вбивства - кримінальний авторитет", - йдеться в ньому.

Сьогодні, 30 липня, оперативники Нацполіції затримали виконавця "на гарячому" - під час передачі частини обіцяних коштів в сумі 25 тис. доларів США.

Вбивство було попереджено завдяки успішно проведеній спецоперації, що проходила в кілька етапів.

Зазначається, що 29 липня близько 16:00 на автодорозі "Київ - Харків", поблизу міста Пирятин, було інсценовано обстріл автомобіля "Mercedes-Benz S-Class", внаслідок чого водій автомобіля нібито загинув.

Правоохоронці успішно завершили оперативні заходи.

Виконавця злочину вдалося затримати при передачі другої частини "винагороди" в сумі 25 тис. доларів США.

Йому вже повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 14 (готування до злочину), п. 11, п. 12 год. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу.

Організатора замовного вбивства співробітники Головного слідчого управління Нацполиции поки заочно підготували підозра у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 14 (готування до злочину), п. 11, п. 12 год. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу.

Вирішується питання про оголошення його в міжнародний розшук.

Як повідомляли Українські Новини, у червні, в Дніпрі застрелили 26-річного поліційногого, який затримував підозрюваного в розбої.

Крім того, 24 липня в Борисполі розстріляли київського бізнесмена Ігоря Плекана у власному автомобілі.