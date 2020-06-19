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  • У Дніпрі застрелили 26-річного поліцейського, який затримував підозрюваного в розбої
19 червня 2020, пʼятниця, 22:59 7
Події 2020-06-20T00:30:01+03:00
Українські Новини
У Дніпрі застрелили 26-річного поліцейського, який затримував підозрюваного в розбої

У Дніпрі застрелили 26-річного поліцейського, який затримував підозрюваного в розбої

Ольга Фандорина
вбивство, Вбивство поліцейського, вбивство в Дніпрі
Місце вбивства. Фото: Нацполіція
Місце вбивства. Фото: Нацполіція

Вранці, 19 червня, у Дніпрі підозрюваний у розбійному нападі застрелив 26-річного поліцейського, який все ж затримав підозрюваного.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Сьогодні зранку в Дніпрі було скоєно розбійний напад. Можливого злочинця намагалися автомобілем доставити до відділку поліції для встановлення особи, але зловмисник кілька разів вистрілив у поліцейського, який сидів поруч.

"Зловмисник здійснив кілька пострілів з пістолета Макарова у бік оперуповноваженого Шевченківського відділення поліції Дарвіна Потуданського. 26-річний поліцейський, будучи пораненим і стікаючи кров'ю, все ж затримав підозрюваного. А після того, як надів на нього наручники, помер", - сказано в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві 2 поліцейських в Днінрі.

Раніше 25 вересня в Дніпрі застрелили двох поліцейських.

Також раніше повідомлялося, що під Києвом вбили заступника начальника поліції Баришівки - через його професійну діяльність.

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