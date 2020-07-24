підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Події
  • Київського бізнесмена Плекана вбили на очах у сина, — ЗМІ
24 липня 2020, пʼятниця, 09:20 30
Події 2020-07-24T11:15:02+03:00
Українські Новини
Київського бізнесмена Плекана вбили на очах у сина, — ЗМІ

Київського бізнесмена Плекана вбили на очах у сина, — ЗМІ

Елена Новикова
вбивство, Вбивство бізнесмена, розстріл, Ігор Плекан
Ігор Плекан. Фото: novynarnia.com
Ігор Плекан. Фото: novynarnia.com

Київського бізнесмена Ігоря Плекана розстріляли у власному автомобілі, в той час, як на місці смерті активіста Кучапіна знайшли таблетки і записку. У салоні на той момент перебував його 7-річний син. Про це повідомили у програмі Надзвичайні новини на каналі ICTV.

Так, повідомляється, що Ігор Плекан разом з 7-річним сином їхав на дачу в селі Артемівка Бориспільського району, коли недалеко від залізничного переїзду невідомі вискочила з кущів і почали впритул розстрілювати машину з автоматів.

У чоловіка влучило як мінімум чотири кулі, проте він зміг з'їхати з дороги в поле, проїхав ще 300 м і зателефонував дружині. Весь цей час поруч був син, якого чудом не поранили.

Кілери дали переляканому хлопчикові шанс на порятунок і наказали бігти далі.

Він побіг додому, а потім показав матері, де шукати батька. Однак рятувати його було пізно — поранення були смертельними.

Дружина бізнесмена розповіла, що погрози від невідомих надходили регулярно, але чоловік весь час її заспокоював.

У поліцейських вже є оперативні напрацювання.

Як повідомляли Українські Новини, 22 липня в Києві знайшли мертвим 39-річного голову громадської організації "Дім милосердя Київ" Олексія Кучапіна, який зник безвісти 16 липня.

Більше новин про: вбивство Вбивство бізнесмена розстріл Ігор Плекан

Україна на карантині 135-й день. Які нововведення та заборони діють
Долар дорожчає. Курс валют на вихідні від НБУ
Новини
ОПЗЖ вимагає покарати радикалів, які напали на депутата Волошина 10:59
У закон про гральний бізнес внесли поправку і дозволили розміщувати казино і в 4-зіркових готелях 10:57
Експерт застеріг Президента від силової атаки на Кличка 10:53
Долар після стрімкого зростання почав падати. Курс валют на 24 липня 10:46
ЗНО-2020: встановлено пороговий бал тестування з української мови та літератури 10:38
більше новин
За I півріччя із незаконного обігу вилучено пального на 300 млн грн, – ДФС 14:37
Колишній глава ВСЮ вважає незаконними дії правоохоронців щодо суддів Окружного адмінсуду 14:48
Жванія заявив, що передавав через Клімкіна єврочиновникам хабар у 5 млн євро за підтримку Порошенка 12:17
У Києві протестували проти бездіяльності правоохоронців у розслідуванні справи про наркоторгівлю
У Києві протестували проти бездіяльності правоохоронців у розслідуванні справи про наркоторгівлю, - ЗМІ 17:50
Інформація, коли саме отримав українське громадянство Андрій Пальчевський, засекречена Держміграції 16:00 Документ
більше новин
Чи варто купувати долари. Аналітики дали прогноз щодо курсу гривні до кінця року 06:00
В Одесі підстанція швидкої закрилася на карантин. У трьох співробітників коронавірус 08:38
Після різкого зростання захворюваність на коронавірус у Києві пішла на спад 11:32
Суд почав розгляд запобіжного заходу підозрюваному в захопленні заручників у Луцьку Кривошу 16:01
Інформація, коли саме отримав українське громадянство Андрій Пальчевський, засекречена Держміграції 16:00 Документ
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok