Київського бізнесмена Плекана вбили на очах у сина, — ЗМІ

Київського бізнесмена Ігоря Плекана розстріляли у власному автомобілі, в той час, як на місці смерті активіста Кучапіна знайшли таблетки і записку. У салоні на той момент перебував його 7-річний син. Про це повідомили у програмі Надзвичайні новини на каналі ICTV.

Так, повідомляється, що Ігор Плекан разом з 7-річним сином їхав на дачу в селі Артемівка Бориспільського району, коли недалеко від залізничного переїзду невідомі вискочила з кущів і почали впритул розстрілювати машину з автоматів.

У чоловіка влучило як мінімум чотири кулі, проте він зміг з'їхати з дороги в поле, проїхав ще 300 м і зателефонував дружині. Весь цей час поруч був син, якого чудом не поранили.

Кілери дали переляканому хлопчикові шанс на порятунок і наказали бігти далі.

Він побіг додому, а потім показав матері, де шукати батька. Однак рятувати його було пізно — поранення були смертельними.

Дружина бізнесмена розповіла, що погрози від невідомих надходили регулярно, але чоловік весь час її заспокоював.

У поліцейських вже є оперативні напрацювання.

Як повідомляли Українські Новини, 22 липня в Києві знайшли мертвим 39-річного голову громадської організації "Дім милосердя Київ" Олексія Кучапіна, який зник безвісти 16 липня.