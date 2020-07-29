Убитый в Mercedes под Пирятиным мужчина является известным в преступном мире, – СМИ

Названо имя убитого в Мерседесе под Пирятином. Фото: Телеграмм "Новина"

Названо имя убитого в Мерседесе под Пирятином. Фото: Телеграмм "Новина"

В среду, 29 июля, на трассе Киев-Харьков, недалеко от города Пирятин (Полтавская область), найден изрешеченный пулями автомобиль Mercedes C-Class, в котором было обнаружено тело мужчины. Согласно данным отдела коммуникаций областного управления Национальной полиции, предварительно тело принадлежало уроженцу Донецкой области, 1985 года рождения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как сообщается, происшествие случилось около 16:00 на трассе Киев-Харьков вблизи Пирятина.

Скриншот: Telegram канал "Новина",

По данным из источников Telegram канала "Новина", погибший был достаточно известной личностью в бандитских кругах, его имя Александр Мазур.

Убитый в Мерседесе под Пирятиным был из бандитского окружения. Фото: Telegram канал "Новина"

"По нашим источникам в правоохранительных органах, убитым мужчиной в автомобиле на трассе Киев-Харьков является лицо, широко известное в преступном мире. Речь идет об Александре Мазуре", – говорится в сообщении.

На данный момент продолжается расследование.

Как сообщали Українські Новини, в июне, в Днипре застрелили 26-летнего полицейского, который задерживал подозреваемого в разбое.

Кроме того, 24 июля в Борисполе расстреляли киевского бизнесмена Игоря Плекана в собственном автомобиле.