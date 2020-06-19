В Днипре застрелили 26-летнего полицейского, который задерживал подозреваемого в разбое

В Днипре подозреваемый в разбойном нападении застрелил 26-летнего полицейского, который все же задержал подозреваемого. Об этом сообщает пресс-служба МВД в пятницу, 19 июня.

Сегодня утром в Днипре было совершено разбойное нападение. Возможного преступника пытались автомобилем доставить в отделении полиции для установления личности, но злоумышленник несколько раз выстрелил в полицейского, который сидел рядом.

"Злоумышленник совершил несколько выстрелов из пистолета Макарова в сторону оперуполномоченного Шевченковского отделения полиции Дарвина Потуданського. 26-летний полицейский, будучи раненым и истекая кровью, все же задержал подозреваемого. А после того, как надел на него наручники, умер", - сказано в сообщении.

Ранее 25 сентября в Днипре застрелили двух полицейских.

Как сообщали Українські Новини, правоохранители задержали подозреваемого в убийстве 2 полицейских в Днипре.

Также ранее сообщалось, что под Киевом убили замначальника полиции Барышевки - из-за его профессиональной деятельности.