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  • В Днипре застрелили 26-летнего полицейского, который задерживал подозреваемого в разбое
19 июня 2020, пятница, 22:59 596
Происшествия 2020-06-19T22:59:40+03:00
Українські Новини
В Днипре застрелили 26-летнего полицейского, который задерживал подозреваемого в разбое

В Днипре застрелили 26-летнего полицейского, который задерживал подозреваемого в разбое

Ольга Фандорина
Убийство, Задержание, Полицейский, убийство полицейских
Место убийства. Фото: Нацполиция
Место убийства. Фото: Нацполиция

В Днипре подозреваемый в разбойном нападении застрелил 26-летнего полицейского, который все же задержал подозреваемого. Об этом сообщает пресс-служба МВД в пятницу, 19 июня.

Сегодня утром в Днипре было совершено разбойное нападение. Возможного преступника пытались автомобилем доставить в отделении полиции для установления личности, но злоумышленник несколько раз выстрелил в полицейского, который сидел рядом.

"Злоумышленник совершил несколько выстрелов из пистолета Макарова в сторону оперуполномоченного Шевченковского отделения полиции Дарвина Потуданського. 26-летний полицейский, будучи раненым и истекая кровью, все же задержал подозреваемого. А после того, как надел на него наручники, умер", - сказано в сообщении.

Ранее 25 сентября в Днипре застрелили двух полицейских.

Как сообщали Українські Новини, правоохранители задержали подозреваемого в убийстве 2 полицейских в Днипре.

Также ранее сообщалось, что под Киевом убили замначальника полиции Барышевки - из-за его профессиональной деятельности. 

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