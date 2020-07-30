Карантин не закінчився. Шмигаль заявив, що поки не поверне багатотисячні зарплати чиновникам

У той час, як Абромавічус просить Зеленського зняти обмеження із зарплат чиновників, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль не бачить можливості припинення карантину і збільшення заробітної плати керівників та членів наглядових рад державних підприємств.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби уряду, передають Українські Новини.

Під час робочої зустрічі з членами Комітету з призначенням керівників особливо важливих для економіки підприємств Шмигаль підкреслив, що Верховна Рада ще у квітні 2020 року прийняла рішення, яким обмежила заробітні плати для чиновників всіх рівнів, а також для членів наглядових рад в розмірі 10 мінімальних заробітних плат.

За його словами, в уряду немає повноважень скасувати закон і немає можливості припинити карантин, адже йде зростання кількості захворювань.

Крім цього, Шмигаль зазначив, що уряд зацікавлений в успішному завершенні реформи щодо поліпшення управління підприємствами державного сектора економіки.

Шмигаль підкреслив, що 29 липня вийшло урядове доручення щодо підготовки та приведення 15 найбільших державних підприємств до стандартів ОЕСР (Організація економічного співробітництва і розвитку).

Як повідомляли Україньскі Новини, Верховна Рада обмежила на час карантину заробітну плату чиновників, депутатів, прокурорів, суддів, керівництва та правління державних компаній та членів наглядових рад державних компаній до розміру 10 мінімальних заробітних плат (47,2 тис. гривень).

28 липня Міністерство охорони здоров'я оновило списки країн "червоної" та "зеленої" зон, при цьому 62 країни були віднесені до "червоної" зони, у тому числі в неї потрапила і Україна.

Станом на 27 липня в Україні показник захворюваності становив 66,7 на 100 тис. населення.

Крім того ЄС розповіли нові правила транскордонних подорожей в умовах пандемії коронавірусу.