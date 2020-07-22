Вільна від коронавірусу Чорногорія заявила про нові спалахи епідемії

Чорногорія, яка заявила про "свободу від коронавірусу" та відкриття кордонів для українців, повідомила про зафіксовані нові спалахи коронавірусу в країні. Повторно вводяться карантинні заходи. Про це йдеться в RTCG.

Як повідомляється, Національна координаційна рада з інфекційних захворювань при уряді Чорногорії повторно оголосила епідемію COVID-19 на всій території країни.

Так, з сьогоднішнього дня, 22 липня, вводиться кілька нових заходів, серед яких обов'язкове носіння захисних масок на відкритому повітрі і в приміщенні на всій території Чорногорії, включаючи дітей старше 7 років, за винятком пляжів та національних парків, за умови дотримання фізичної дистанції та інших заходів безпеки.

Також зібрання людей на всій території держави обмежуються максимум 40 особами у відкритих громадських місцях і 20 особами в закритих, з зобов'язанням дотримуватися дистанцію не менше двох метрів.

Через високий епідпоріг, дію заходів, прийнятих 30 червня, було продовжено до 6 серпня. Також йдеться про заборону дискотек/барів і нічних клубів/барів, а також заборону на організацію весіль, випускних, днів народження та інших приватних торжеств.

Дія заходів, прийнятих 7 липня, продовжено до 30 липня, що означає заборону на проведення розважальних і музичних програм у закладах громадського харчування (ресторанах, кафе, їдальнях, готельних ресторанах та аналогічних закладах громадського харчування), у тому числі в пляжних барах (концерти, живі виступи музикантів і груп).

Як повідомляли Українські Новини, в Австрії знову посилили карантин та ввели масковий режим.

Тим часом Домініканська республіка через коронавірус оголосила надзвичайний стан в країні, який триватиме 45 днів.