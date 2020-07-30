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  • Шведський стіл у турецькому готелі — треба роздивитися їжу з 1,5 метрів, щоб офіціант поклав її у твою тарілку, - турист
30 липня 2020, четвер, 17:27 9
Суспільство 2020-07-30T18:20:07+03:00
Українські Новини
Шведський стіл у турецькому готелі — треба роздивитися їжу з 1,5 метрів, щоб офіціант поклав її у твою тарілку

Шведський стіл у турецькому готелі — треба роздивитися їжу з 1,5 метрів, щоб офіціант поклав її у твою тарілку, - турист

Валерия Драгомирова
Туреччина, відпочинок в Туреччині, Відпочинок під час карантину
Шведський стіл. Фото: pixabay
Шведський стіл. Фото: pixabay

У той час, як тури до Туреччини доступні з 1 липня, українці в період пандемії коронавірусу можуть без обмежень в'їжджати і повертатися з Туреччини. За словами туристів, у готелі "шведський стіл" відокремили лінією, а їжу потрібно розглядати за 1,5 метри, щоб офіціант поклав її на тарілку. Про це написав Василь Апасов на своїй сторінці в Facebook. "

Тур в Туреччину не передбачає здачу тестів на COVID-19. Все, що від вас вимагається, заповнити анкету, де ви вкажете ваші паспортні дані, а також ваше місце в літаку. По приїзду, я так думав, у нас зберуть ці анкети на паспортному контролі, але ні. Просто  дорогою з літака до контролю увійшло туркеня з чорним пакетом, як для сміття, і всі хаотично туди кидають анкети. Як попало, без розбору", - написав він.

За словами українця, найбільше дискомфорту було під час приймання їжі. "Ти підходиш до лінії, тебе скрінять на температуру, і ти чекаєш, поки звільниться людина, яка з тарілкою буде йти вздовж їжі, а ти з відстані в 1,5 метра повинен розглянути, що там і тицьнути пальцем. Накладаючи їжу, турки в нашому готелі почали жлобитися та імітувати недоумкуватість. Я не любитель навалити тарілку з горою, але щоб отримати 4 сосиски, умовно, ти три рази скажеш "ще". І так у всьому. Від баклажанів до пюре", - розповів Василь.

Як повідомляли Українські Новини, Туреччина з 1 липня відкрила кордони і відновила пасажирські перевезення з Україною.

Крім того, Греція дозволить з 1 серпня круїзні подорожі.

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