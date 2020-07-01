підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
01 липня 2020, середа, 07:30 11
Зовнішня політика 2020-07-01T08:30:01+03:00
Українські Новини
Сьогодні Туреччина відкриває кордони і відновлює пасажирські перевезення з Україною

Сьогодні Туреччина відкриває кордони і відновлює пасажирські перевезення з Україною

Елизавета Кесельман
Карантин, Авіапереліт, Туреччина, відпочинок в Туреччині, Відкриття кордонів, Послаблення карантину, Відпустка 2020
Україна-Туреччина. Фото: nahnews.org
Україна-Туреччина. Фото: nahnews.org

Туреччина, яка стала найпопулярнішим місцем відпочинку серед українців, відкриє кордони і відновить пасажирські перевезення з Україною з 1 липня. Про це сказано в повідомленні Міністерства закордонних справ за підсумками телефонної розмови міністра Дмитра Кулеби з турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу, передають Українські Новини.

"Україна і Туреччина погодили відновлення туристичних подорожей... Голова МЗС Туреччини поінформував про рішення турецької сторони відкрити свої кордони для іноземних туристів і відновити регулярні пасажирські перевезення з Україною з 1 липня поточного року", — сказано в ньому.

При цьому міністр запевнив, що Туреччина створить всі необхідні умови для безпечного відпочинку українців влітку.

Глави МЗС також домовилися, що після поліпшення епідеміологічної ситуації наступне засідання спільної групи стратегічного планування на рівні міністрів закордонних справ України і Туреччини відбудеться Анталії.

Попереднє засідання на рівні міністрів відбулася в лютому 2019 в Одесі, а на рівні Президентів України Володимира Зеленського та Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана - в лютому нинішнього року в Києві.

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Денис Шмигаль прогнозує відновлення авіасполучення в червні.

Крім того, Туреччина заборонила брати з собою ручну поклажу понад 5 кг.

Більше новин про: Карантин Авіапереліт Туреччина відпочинок в Туреччині Відкриття кордонів Послаблення карантину Відпустка 2020

У МОЗ пригрозили закрити українські курорти...
Відкриють спортзали і ресторани: Чернівецька облас...
Відсьогодні на українсько-угорському кордоні відкр...
Туреччина пропонує купувати страхові пакети на вип...
Київ відклав перехід на е-квиток і дозволив їздити пільговикам безкоштовно
Іноземці вивели з України понад $11 млрд з початку року
Новини
Відсьогодні в Нацполіції приступлять до роботи дізнавачі 07:42
Сьогодні Туреччина відкриває кордони і відновлює пасажирські перевезення з Україною 07:30
Сьогодні Євросоюз відкриває кордони для 14 країн, але не для України 07:00
"Миколаївгаз Збут" просить Міненерго не допустити зривів у постачанні природного газу населенню 07:00 Прес-реліз
Скоро 4 роки, як Кличко обіцяв запустити Подільсько-Воскресенський міст у Києві 06:19
більше новин
З 1 липня в Україні підвищують пенсії: кому і на скільки 05:30
В мережі неофіційно опублікували правильні відповіді до ЗНО 2020 з української мови та літератури 16:31 Інфографіка
КП "Харківводоканал" вимушено припинила надавати послуги водовідведення "Електроважмашу" 10:05
Незаконні юридичні дії Артема Ситника пов'язані з економічними інтересами щодо моєї компанії, - Олег Бахматюк послам G7 12:32
Віталій Кличко. Фото: КМДА
Кличка, Комарницького і Тищенка зловили на "розпилі" 6 млрд гривень при добудові Подільського мосту, — ЗМІ 11:22
більше новин
Українцям з 1 липня перерахують пенсію: кому і на скільки збільшать виплати 05:03 Інфографіка
Галина Третьякова. Фото: strana.ua
Скандальна "Слуга народу" Третьякова заявила, що родичі зниклих безвісти на Донбасі наживаються на пільгах 21:14
В мережі неофіційно опублікували правильні відповіді до ЗНО 2020 з української мови та літератури 16:31 Інфографіка
Іноземці вивели з України понад $11 млрд з початку року 14:01
Рейтинг довіри Зеленському вперше став негативним, — КМІС 15:47
більше новин
Кількість областей, які не готові до пом'якшення карантину, збільшилася
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok