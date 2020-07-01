Сьогодні Туреччина відкриває кордони і відновлює пасажирські перевезення з Україною

Туреччина, яка стала найпопулярнішим місцем відпочинку серед українців, відкриє кордони і відновить пасажирські перевезення з Україною з 1 липня. Про це сказано в повідомленні Міністерства закордонних справ за підсумками телефонної розмови міністра Дмитра Кулеби з турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу, передають Українські Новини.

"Україна і Туреччина погодили відновлення туристичних подорожей... Голова МЗС Туреччини поінформував про рішення турецької сторони відкрити свої кордони для іноземних туристів і відновити регулярні пасажирські перевезення з Україною з 1 липня поточного року", — сказано в ньому.

При цьому міністр запевнив, що Туреччина створить всі необхідні умови для безпечного відпочинку українців влітку.

Глави МЗС також домовилися, що після поліпшення епідеміологічної ситуації наступне засідання спільної групи стратегічного планування на рівні міністрів закордонних справ України і Туреччини відбудеться Анталії.

Попереднє засідання на рівні міністрів відбулася в лютому 2019 в Одесі, а на рівні Президентів України Володимира Зеленського та Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана - в лютому нинішнього року в Києві.

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Денис Шмигаль прогнозує відновлення авіасполучення в червні.

Крім того, Туреччина заборонила брати з собою ручну поклажу понад 5 кг.