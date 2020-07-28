Авіакомпанія Voyage air запустила рейси в Україну з Болгарії, а також Болгарія змінила правила в'їзду для українців на свою територію.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби МЗС Болгарії, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначається, з 30 липня, громадяни України зможуть в'їжджати до Болгарії за наявності негативного тесту на коронавірус, зробленого не пізніше, ніж за 72 години до прибуття.

"З 28 липня громадяни Північної Македонії, Сербії, Албанії, Косово, Боснії і Герцеговини, Чорногорії, Молдови, Ізраїлю та Кувейту можуть в'їхати до Болгарії з негативним ПЛР-тестом, проведеним за останні 72 години. Для громадян України вимога пред'явити негативний ПЛР-тест діє з 30 липня", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що в'їзд з негативним ПЛР-тестом дозволено громадянам інших третіх країн, які їдуть з певних причин: діяльність сезонних сільськогосподарських робітників і робітників у сфері туризму; подорожі з навчальною метою; подорожі з гуманітарних міркувань і торгова, економічна та інвестиційна діяльність.

ПЛР-тест не потрібен особам, які прибувають в Болгарію з країн-членів ЄС, Великобританії, країн Шенгену, а також з Алжиру, Австралії, Канади, Грузії, Японії, Марокко, Нової Зеландії, Руанди, Республіки Корея, Таїланду, Тунісу, Уругваю.

Як повідомляли Українські Новини, у ЄС розповіли нові правила транскордонних подорожей в умовах пандемії коронавірусу.