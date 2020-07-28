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28 липня 2020, вівторок, 21:45 9
Президент 2020-07-28T22:45:01+03:00
Українські Новини
Зеленський розглядає кілька кандидатів на заміну Кучми в ТКГ

Зеленський розглядає кілька кандидатів на заміну Кучми в ТКГ

Валерия Драгомирова
ТКГ, Володимир Зеленський, Леонід Кучма, Тристороння контактна група
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський розглядає кілька кандидатів на заміну Леоніда Кучми (колишній Президент, 1994-2005 роки) в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - Організація з безпеки і співробітництва в Європі - Росія).

Про це секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов сказав в ефірі телеканалу "Україна 24", передають Українські Новини.

"Я не можу сказати зараз, хто буде на заміну, є кілька варіантів, до того часу, поки не буде остаточного рішення я не можу назвати кандидатури", — сказав Данілов.

Він зазначив, що кандидатури розглядаються вже деякий час, оскільки з Кучмою домовлялися, що буде певний період, після якого він піде з ТКГ.

Данілов ухилився від відповіді на питання, чи є в числі розглянутих кандидатур перший заступник Кучми в ТКГ, віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Він запевнив, що всі кандидати — гідні люди і Україна буде потужно представлена в ТКГ як і було раніше.

На питання, як ротація в ТКГ вплине на хід переговорів, Данілов ухильно відповів, що Кучма був дуже дипломатичною і професійним представником у ТКГ, та якщо з його відходом виникнуть якісь незручності, то вони швидко врегульовуються і все стане на своє місце.

Данілов запевнив, що відхід Кучми з ТКГ насамперед пов'язаний з його віком (9 серпня йому виповниться 82 роки) і зазначив, що той як державник не зможе повністю відсторонитися від переговорного процесу щодо врегулювання ситуації на Донбасі і в подальшому обов'язково буде допомагати Зеленському порадами, підкресливши, що іноді порада цінніша, ніж безпосередня присутність на переговорах.

Данілов також підкреслив, що українська сторона робить все можливе для прогресу в переговорах "мінськом процесі".

Як повідомляли Українські Новини, Кучма вирішив припинити роботу в ТКГ.

Кучма представляв Україну в ТКГ у 2014-2018 роках, потім на прохання Зеленського з червня 2019 року знову очолив українську делегацію ТКГ на переговорах у Мінську (Білорусь).

5 травня Зеленський затвердив новий склад делегації України в ТКГ, призначивши першим заступником Кучми в ТКГ Резнікова, який раніше був представником України в робочій підгрупі ТКГ з політичних питань.

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Зеленський розглядає кілька кандидатів на заміну Кучми в ТКГ
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