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30 липня 2020, четвер, 14:51 16
Політика 2020-07-30T16:45:03+03:00
Українські Новини
Кравчук погодився очолити українську делегацію ТКГ

Кравчук погодився очолити українську делегацію ТКГ

Надежда Комендантова
ТКГ, війна на Донбасі, Леонід Кравчук, Леонід Кучма, мінські переговори
Леонід Кравчук. Фото: facenews.ua
Леонід Кравчук. Фото: facenews.ua

українську делегацію в Тристоронній контактній групі із врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - Організація з безпеки і співробітництва в Європі - Росія) погодився очолити після відходу з цієї посади Леоніда Кучми колишній президент Леонід Кравчук (1991-1994). 

Про це йдеться в повідомленні Офісу президента після зустрічі з Володимиром Зеленським, передають Українські Новини.

"Я прийняв рішення, що якщо я зможу щось зробити, а я хочу, прискорити мир на Донбасі, то я буду це робити до останнього подиху. Ось чому я погодився", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, Кучма представляв Україну в ТКГ у 2014-2018 роках, потім на прохання Зеленського з червня 2019 року знову очолив українську делегацію ТКГ на переговорах у Мінську (Білорусь).

5 травня Зеленський затвердив новий склад делегації України в ТКГ, призначивши першим заступником Кучми в ТКГ віцепрем'єр-міністра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова, який раніше був представником України в робочій підгрупі ТКГ з політичних питань.

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