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30 липня 2020, четвер, 15:48 12
Суспільство 2020-07-30T17:45:02+03:00
Українські Новини
Майже 6 млн українців не мають доступу до високошвидкісного інтернету, — опитування

Майже 6 млн українців не мають доступу до високошвидкісного інтернету, — опитування

Валерия Драгомирова
соцопитування, Інтернет, інтернет-покриття
Інтернет. Фото: pixabay
Інтернет. Фото: pixabay

Доступу до високошвидкісного інтернету не мають 5,75 млн українців в той час як у Білорусі можуть обмежити користування інтернетом.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Міністерством цифровий трансформації, передають Українські Новини.

"Загальна кількість людей, які не мають реальної можливості (фінансової або технічної) підключитися, становить більш як 5,75 млн", - сказав заступник міністра цифровий трансформації Олександр Шелест.

При цьому з них 4,2 млн громадян проживають у населених пунктах, де немає ні одного інтернет-провайдера, 1,5 млн - не можуть підключитися до інтернету через занадто високу ціну.

Також 65% сіл і 2% міст не вкриті якісним високошвидкісним інтернетом.

Наголошується, що це перше подібне опитування в Україні.

Як повідомляли Українські Новини, у червні Минцифры повідомило, що послугами 4G користуються тільки 14,6 млн абонентів в Україні. Раніше Полтавщина стала першою областю, яка підписала Меморандум про забезпечення покриттям 4G.

Тим часом навантаження на інтернет через карантин різко зросло: як це вплинуло на доступ до популярних сервісів.

Тим часом Зеленський має розглянути петицію про небезпеку 5G.

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