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06 липня 2020, понеділок, 15:53 15
Суспільство 2020-07-06T18:00:04+03:00
Українські Новини
Зеленський має розглянути петицію про небезпеку 5G

Зеленський має розглянути петицію про небезпеку 5G

Кира Молчанова
5G, електронна петиція, Коронавірус
5G Зв'язок Фото: RCR Wireless News
5G Зв'язок Фото: RCR Wireless News

Електронна петиція про заборону впровадження високошвидкісного мобільного та інтернет-покриття (5G), появу якого прогнозували в Україні у 2020, через нібито його небезпеку для здоров'я набрала необхідні для розгляду до президентом Володимиром Зеленським 25 тисяч голосів.

Про це свідчать дані на сайті президента, передають Українські Новини.

"Заборонити впровадження 5G через вкрай негативний його вплив на здоров'я! Без клінічно підтвердженої доказової бази щодо безпеки цього виду зв'язку просимо не вводити його в нашій країні!" - йдеться в петиції.

Офіс президента має приступити до розгляду петиції протягом трьох робочих днів та оприлюднити відповідь Зеленського протягом 10 робочих днів після цього.

Як повідомляли Українські Новини, оператор мобільного зв'язку компанія "Київстар" (Київ) прогнозує запуск мобільного зв'язку 5G в Україні в 2023 році і повне покриття 4G-мережею Київського метрополітену в 4-му кварталі 2020 року.

Раніше заявлялося, що китайський бренд тестує 5G в Україні. Крім того, 4G охопив вже більше половини населених пунктів України.

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