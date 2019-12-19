Полтавщина стала першою областю, яка підписала Меморандум про забезпечення покриттям 4G

19 грудня 2019 року у Полтавській обласній державній адміністрації (ОДА) відбулося підписання Меморандуму про співпрацю між Полтавською ОДА та компанією "Vodafone Україна" щодо втілення програми інтернетизації області. Таким чином, Полтавщина стала першою з усіх областей України, яка підписала Меморандум про забезпеченням покриттям 4G.

Про це повідомила прес-служба Полтавської ОДА.

Меморандум було підписано головою Полтавської ОДА Олегом Синєгубовим та заступником генерального директора "Vodafone Україна", регіон "Північ" Сергієм Скрипниковим.

Співпраця передбачає впровадження інноваційних технологічних рішень на базі швидкісного мобільного інтернету у мережі 3G і 4G у сферах соціальної інфраструктури області: освіта, медицина, екологія, безпека і туризм.

"Хочемо ми чи ні, проте напрямок діджиталізації вже є незворотнім. Час вимагає від нас сучасних рішень. Якісний інтернет – ще на сьогоднішній день не забаганка, а вимога життя. Наша мета – забезпечити до 2022 року покриття не менше 90% території Полтавської області високошвидкісним Інтернет-зв’язком. Навіть у найбільш віддалених куточках області. Лише так ми зможемо поступово реалізувати заплановану програму з цифрової трансформації економіки "Цифрова країна в смартфоні". Громадяни безпосередньо відчують ці сучасні технологічні рішення на базі Інтернет в системі транспорту, надання адміністративних послуг, медицини, освіти, безпеки, комунального господарства тощо", - зазначив голова Полтавської ОДА Синєгубов.

За словами заступника генерального директора "Vodafone Україна", Полтавська область стала першою, хто підписав Меморандум про забезпечення покриттям 4G. "Люди відчують зміни, коли запрацюють програми "безпечне місто", smart-транспорт, smart energy, e-medicine та інше", - сказав Скрипников.

Нагадаємо, що інтернетизація Полтавської області відбувається у межах підписаного 29 жовтня 2019 року Кабінетом Міністрів України Меморандуму про забезпечення покриття 4G на 90% території України.