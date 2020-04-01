підписатися на розсилку
27.35 28.05
30 30.9
˟
01 квітня 2020, середа, 10:55 16
Інтернет і IT 2020-04-01T12:45:03+03:00
Українські Новини
Навантаження на інтернет через карантин різко зросло: як це вплинуло на доступ до популярних сервісів

Навантаження на інтернет через карантин різко зросло: як це вплинуло на доступ до популярних сервісів

Ярина Вацяк
YouTube, Netflix, Інтернет, карнатин
Робота. Фото: pixabay
Робота. Фото: pixabay

В той час, як карнатин в Україні можуть продовжити до середини травня, українці масово переходять на дистанційну роботу і стали більше користуватися інтернетом, що викликало збільшення навантаження на мережі телекомунікаційних операторів.

За словами представників українських точок обміну трафіком, вони збільшують пропускну здатність каналів за запитом провайдерів. І потенціал в Україні ще не вичерпаний.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації на своїй сторінці у Facebook.

"Карантин переорієнтував майже всі сфери життєдіяльності людства. У країнах, де вирує пандемія, люди перейшли на віддалену роботу та стали більше користуватись інтернетом. А це означає збільшення навантаження на мережі телекомунікаційних операторів", - йдеться в повідомленні.

Компанія Huawei показала динаміку інтернет-трафіку у період карантину. Найбільш вражені держави (Китай, Італія, Іспанія, Німеччина, Велика Британія, Франція) відчули помітне зростання у обсягах фіксованого трафіку:

  • Іспанія – збільшення трафіку майже на 40%
  • Італія – більше 70% при значному зосередженні на онлайн-іграх
  • Німеччина – незначне зростання у 16%
  • Британія – 20-30 % приросту
  • Китай – 70% і більше

Спеціалісти відзначали зменшення швидкості у кінцевих абонентів зі зростанням попиту на Netflix, онлайн-ігри і YouTube в період карантину.

Тому найбільші стрімінгові платформи знизили якість потокового відео, щоб уникнути погіршення пропускної здатності мереж та попередити неможливість їх використання на території ЄС під час карантину.

Netflix оптимізував усі формати сервісів, що надаються, з метою заощадження пропускної здатності мереж до 25%.

YouTube оголосив, що послуга відеохостингу буде надаватись із застосовуванням стандартної якості за замовчанням для всіх користувачів у Європі протягом 30 наступних днів.

Нагадаємо, Facebook і Instagram буде перевіряти пости українців на фейки і знижувати у видачі у разі їх виявлення.

Раніше СБУ знайшла 79 російських "киберактивистов", що поширювали фейки про коронавирусе

Більше новин про: YouTube Netflix Інтернет карнатин

У Києві за день 25 нових випадків коронавірусу, серед них однорічна дитина
В Україні за добу 120 нових випадків коронавірусу. Всього 669 заражених
Новини
Кличко розповів, де в Київській області найбільше заражених коронавірусом 12:27
Литва збільшила штрафи для порушників карантину в 10 разів 12:27
З початку року НБУ продав з резервів $1,4 млрд 12:22
"Дарниця" готова розпочати виробництво препарату з гідроксихлорохіном для боротьби з коронавірусом, - ЗМІ 12:11
У Києві за день 25 нових випадків коронавірусу, серед них однорічна дитина 12:06
більше новин
НАБУ закрило справу про можливе отримання хабарів 11 депутатами Ради від "Слуги народу" 17:53
МОЗ дозволив роботу ринків на карантині за кількох умов 15:28
НАБУ сливало іноземним посольствам матеріали справ та особисті дані нардепів, - ЗМІ 16:28
Рада дозволила не платити за оренду на час карантину 14:59
"Токсичного" брата глави Офісу президента позбавили статусу радника керівника Чорнобильської зони, - ЗМІ 19:29
більше новин
НАБУ закрило справу про можливе отримання хабарів 11 депутатами Ради від "Слуги народу" 17:53
НАБУ закрило справу проти Порошенка про розтрату коштів офшором шляхом спецконфіскації $1,5 млрд Януковича 11:49
Рада дозволила не платити за оренду на час карантину 14:59
МОЗ дозволив роботу ринків на карантині за кількох умов 15:28
Денис Єрмак. Фото: Радіо Свобода
САП відкрила справу на брата Єрмака за можливу торгівлю посадами 13:39
більше новин
Україна почне повертатися до нормального життя не раніше 15 травня, - Аваков
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok