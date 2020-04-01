Навантаження на інтернет через карантин різко зросло: як це вплинуло на доступ до популярних сервісів

В той час, як карнатин в Україні можуть продовжити до середини травня, українці масово переходять на дистанційну роботу і стали більше користуватися інтернетом, що викликало збільшення навантаження на мережі телекомунікаційних операторів.

За словами представників українських точок обміну трафіком, вони збільшують пропускну здатність каналів за запитом провайдерів. І потенціал в Україні ще не вичерпаний.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації на своїй сторінці у Facebook.

"Карантин переорієнтував майже всі сфери життєдіяльності людства. У країнах, де вирує пандемія, люди перейшли на віддалену роботу та стали більше користуватись інтернетом. А це означає збільшення навантаження на мережі телекомунікаційних операторів", - йдеться в повідомленні.

Компанія Huawei показала динаміку інтернет-трафіку у період карантину. Найбільш вражені держави (Китай, Італія, Іспанія, Німеччина, Велика Британія, Франція) відчули помітне зростання у обсягах фіксованого трафіку:

Іспанія – збільшення трафіку майже на 40%

Італія – більше 70% при значному зосередженні на онлайн-іграх

Німеччина – незначне зростання у 16%

Британія – 20-30 % приросту

Китай – 70% і більше

Спеціалісти відзначали зменшення швидкості у кінцевих абонентів зі зростанням попиту на Netflix, онлайн-ігри і YouTube в період карантину.

Тому найбільші стрімінгові платформи знизили якість потокового відео, щоб уникнути погіршення пропускної здатності мереж та попередити неможливість їх використання на території ЄС під час карантину.

Netflix оптимізував усі формати сервісів, що надаються, з метою заощадження пропускної здатності мереж до 25%.

YouTube оголосив, що послуга відеохостингу буде надаватись із застосовуванням стандартної якості за замовчанням для всіх користувачів у Європі протягом 30 наступних днів.

Нагадаємо, Facebook і Instagram буде перевіряти пости українців на фейки і знижувати у видачі у разі їх виявлення.

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