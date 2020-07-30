У Білорусі можуть обмежити користування інтернетом

Рада безпеки Білорусі, де де були затримані бойовики "Вагнера", має намір обмежити використання інтернету на території держави в разі, якщо з'явиться загроза національній безпеці. Про це повідомляє Euroradio.

Як наголошується, кандидат у президенти Білорусі Андрій Дмитрієв заявив, що заяву про можливе відключення інтернету зробив на сьогоднішній зустрічі в Центрвиборчкомі секретар Ради безпеки Андрій Равков.

За його словами, обмеження можуть ввести, якщо в країні з'явиться загроза безпеці людей, що виходить з онлайну.

Равков також розповів, що, крім затриманих раніше бойовиків ПВК "Вагнера", є ще два угруповання під Псковом і Невелем, які готують в країні терористичний акт. На допиті деякі затримані заявили, що вони приїхали в Білорусь "робити революцію".

Як повідомляли Українські Новини, СБУ буде просити Білорусь екстрадувати бойовиків ПВК Вагнера в Україну.

Крім того, Білорусь посилює кордон через затримання бойовиків "Вагнера".