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  • У Білорусі можуть обмежити користування інтернетом
30 липня 2020, четвер, 14:57 12
Світ 2020-07-30T16:45:03+03:00
Українські Новини
У Білорусі можуть обмежити користування інтернетом

У Білорусі можуть обмежити користування інтернетом

Елизавета Кесельман
Білорусь, Бойовики, Інтернет, ПВК Вагнера, Вагнера
Мобільний інтернет. Фото: a24.az
Мобільний інтернет. Фото: a24.az

Рада безпеки Білорусі, де де були затримані бойовики "Вагнера", має намір обмежити використання інтернету на території держави в разі, якщо з'явиться загроза національній безпеці. Про це повідомляє Euroradio.

Як наголошується, кандидат у президенти Білорусі Андрій Дмитрієв заявив, що заяву про можливе відключення інтернету зробив на сьогоднішній зустрічі в Центрвиборчкомі секретар Ради безпеки Андрій Равков.

За його словами, обмеження можуть ввести, якщо в країні з'явиться загроза безпеці людей, що виходить з онлайну.

Равков також розповів, що, крім затриманих раніше бойовиків ПВК "Вагнера", є ще два угруповання під Псковом і Невелем, які готують в країні терористичний акт. На допиті деякі затримані заявили, що вони приїхали в Білорусь "робити революцію".

Як повідомляли Українські Новини, СБУ буде просити Білорусь екстрадувати бойовиків ПВК Вагнера в Україну.

Крім того, Білорусь посилює кордон через затримання бойовиків "Вагнера".

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