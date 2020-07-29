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29 липня 2020, середа, 23:21 7
Суспільство 2020-07-30T00:30:02+03:00
Українські Новини
Житель Тернопільщини захворів на коронавірус вже втретє

Житель Тернопільщини захворів на коронавірус вже втретє

Надежда Комендантова
Пандемія, Коронавірус, імунітет до коронавірусу
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

У Тернопільській області зареєстрували кілька повторних випадків захворювання на коронавірус, як і прогнозувалося раніше, третина хворих, які видужали від коронавірусу можуть захворіти повторно.

Про це пише видання "Тернополяни" з посиланням на начальника управління охорони здоров'я Тернопільської ОДА Володимира Богайчука під час засідання обласної комісії ТЕБ та НС.

"Є хворий, який захворів вже в третій раз. Ми повинні розуміти, що навіть перехворівши на коронавірусну інфекцію, це не захистить нас від повторного захворювання", - сказав чиновник.

За словами Бойчука, сьогодні спостерігається погіршення ситуації із захворюваністю COVID-19 в області. Продовжують хворіти 1075 осіб. З них 144 знаходяться на стаціонарному лікуванні, з яких 15 - на кисневій масці, 17 - на кисневому концентраторі. Близько 30 хворих у важкому стані.

Чиновник також зазначив, що спостерігається агресивність вірусу в певних регіонах Тернопільщини. Зокрема, у Монастирському районі майже всі хворі перебувають у важкому стані.

Завантаженість ліжок хворими COVID-19 в медичних установах першої хвилі становить 26,7%.

Станом на ранок 29 липня на Тернопільщині зафіксовано 1022 нових випадки коронавірусу. 21 хворий помер, 650 осіб - одужали.

Як повідомляли Українські Новини, 28 липня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 1 022 до 67 597, кількість померлих від захворювання - на 21 людину до 1 650 у порівнянні з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків збільшилася на 11,2%, кількість нових летальних випадків - на 61,5%.

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