NASA веде пряму трансляцію запуску марсохода

Сьогодні, 30 липня, у США міжпланетну станцію "Марс-2020" NASA запустить у космос з мису Канаверал. Запуск заплановано на 14:50 за київським часом. Ракета Atlas V доставить на Марс ровер Perseverance, завданням якого стане пошук життя на Червоній планеті, де уже виявили озон і вуглець . Про це повідомляє офіційний сайт NASA.

Міжпланетна станція має досягти Марса в лютому 2021 року. Марсохід приземлиться в одному з кратерів на Червоній планеті, який колись був дном озера. Там він збере 40 зразків грунту, які залишить на поверхні Марса.

Зразки грунту, зібрані марсоходом, потраплять на Землю з допомогою іншого космічного апарату в 2031 році.

Також на борту станції на Марс відправився експериментальний вертоліт Ingenuity. Головним завданням дрона буде випробування можливості польоту в умовах позаземної атмосфери.

Станція укомплектована також технологією МОХІЕ (Mars Oxygen ISRU Experiment). Це експеріментальна методика вироблення кисню з вуглекислого газу, який становить атмосферу Червоної планети.

Дивіться пряму трансляцію запуску на офіційному каналі NASA в Youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=JIB3JbIIbPU" frameborder="0" allowfullscreen>

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