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30 липня 2020, четвер, 15:10 6
Космос 2020-07-30T16:45:02+03:00
Українські Новини
NASA веде пряму трансляцію запуску марсохода

NASA веде пряму трансляцію запуску марсохода

Александр Савич
NASA, Марс, Марсохід

Сьогодні, 30 липня, у США міжпланетну станцію "Марс-2020" NASA запустить у космос з мису Канаверал. Запуск заплановано на 14:50 за київським часом.  Ракета Atlas V доставить на Марс ровер Perseverance, завданням якого стане пошук життя на Червоній планеті, де уже виявили озон і вуглець. Про це повідомляє офіційний сайт NASA.

Міжпланетна станція має досягти Марса в лютому 2021 року. Марсохід приземлиться в одному з кратерів на Червоній планеті, який колись був дном озера. Там він збере 40 зразків грунту, які залишить на поверхні Марса.

Зразки грунту, зібрані марсоходом, потраплять на Землю з допомогою іншого космічного апарату в 2031 році.

Також на борту станції на Марс відправився експериментальний вертоліт Ingenuity. Головним завданням дрона буде випробування можливості польоту в умовах позаземної атмосфери.

Станція укомплектована також технологією МОХІЕ (Mars Oxygen ISRU Experiment). Це експеріментальна методика вироблення кисню з вуглекислого газу, який становить атмосферу Червоної планети.

Дивіться пряму трансляцію запуску на офіційному каналі NASA в Youtube.

Як повідомляли Українські новини, Китай вперше відправив місію на Марс.

Крім того, в Арабських Еміратах також успішно запустили місію на Марс.

Крім того, астрономи виявили незвичайне зелене сяйво на поверхні Марса.

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