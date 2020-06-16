підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
16 червня 2020, вівторок, 18:23 6
Космос 2020-06-16T19:15:02+03:00
Українські Новини
Марс засвітився зеленим. Астрономи виявили незвичайне явище

Марс засвітився зеленим. Астрономи виявили незвичайне явище

Елизавета Кесельман
Космос, Марс, Астронавт, дослідження вчених
На Марсі виявили незвичайний зелене сяйво. Фото: esa.int
На Марсі виявили незвичайний зелене сяйво. Фото: esa.int

Після того, як учені виявили більш ніж 30 позаземних цивілізацій, які здатні спілкуватися між собою, Європейське космічне агентство (EAS), з допомогою апарату ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) виявило незвичайне зелене сяйво на поверхні Марса, яке поширилося навколо всієї планети. Про це сказано в повідомленні прес-служби EAS.

Як наголошується, апарат зняв незвичайне сяйво зеленого кольору в період між 24 квітня й 1 грудня 2019 року. Обробити отримані знімки вдалося тільки зараз.

Наразі експерти і вчені не можуть пояснити причину виникнення такого явища. На Землі північне сяйво виникає коли у верхній шар атмосфери потрапляють заряджені електрони з міжпланетного простору. При цьому подібне може виникати при взаємодії атомів атмосфери з сонячним світлом.

Вчені близько 40 років припускали, що сяйво існує і на Марсі. Апарат TGO підтвердив цю теорію.

TGO вийшов на орбіту Марса в жовтні 2016 року. Апарат обертається навколо Червоної планети, фіксуючи атмосферу і поверхню.

Як повідомляли Українські Новини, 5 червня в Україні відбулося Місячне затемнення, яке співпало з напівтіньовим.

Крім того, вперше в історії приватна компанія SpaceX відправила астронавтів у космос.

Більше новин про: Космос Марс Астронавт дослідження вчених

Продовжити життя без хронічних захворювань можна з...
Сьогодні виповнилося б 69 років Леоніду Каденюку...
Маск хоче до 2050 року доставити на Марс мільйон л...
Учені виявили в галактиці більш ніж 30 "розумних" ...
Офіс генпрокурора просить суд заарештувати Порошенка з заставою 10 млн гривень
Кабмін хоче збільшити штрафи за відсутність маски в громадському транспорті
Новини
Відсторонення Холодницкого з посади керівника САП розглянуть у середу 19:14
У київському метро на Академмістечку проїзд оплачували, кидаючи гроші в банку 18:41
Через "падіння" сайту пробне ЗНО змогли пройти менш ніж половина зареєстрованих 18:27
З готелю "Венеція" 40 сімей забрали народжених від сурогатних матерів немовлят 18:07
Понад 50% юридичних осіб уклали договори на обслуговування газових мереж з АТ "Дніпропетровськгаз" 18:00 Прес-реліз
більше новин
Відновлення авіасполучення. В які країни можна полетіти вже з понеділка 06:45
ФДМУ звернувся до ОПЗ щодо втрати державою 7 млн доларів щомісяця, – відповідь на запит 13:03 Документ
У Тернопільській області хочуть зробити в шість разів менше районів 07:30
Сьогодні "Укрзалізниця" запускає експрес в аеропорт "Бориспіль". Як будуть ходити потяги 06:00
Крафтові пивоварні можуть закрити до 25% пабів через карантин 06:30
більше новин
Банківська система України продовжила традицію показового зростання 14:37 Прес-реліз
Середній показник летальності від коронавірусу в Україні становить менш ніж 3% 18:02
В Україні після одноденного зниження збільшилася кількість нових випадків коронавірусу 09:38
Олену Зеленську госпіталізували з двобічною пневмонією 10:15
Динаміка коронавірусу в регіонах. Фото: covid19.gov.ua
У трьох областях України коронавірус не виявили 12:05 Інфографіка
більше новин
Зеленському за порушення карантину загрожує штраф майже 200 тис. гривень
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok