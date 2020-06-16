Марс засвітився зеленим. Астрономи виявили незвичайне явище

Після того, як учені виявили більш ніж 30 позаземних цивілізацій, які здатні спілкуватися між собою, Європейське космічне агентство (EAS), з допомогою апарату ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) виявило незвичайне зелене сяйво на поверхні Марса, яке поширилося навколо всієї планети. Про це сказано в повідомленні прес-служби EAS.

Як наголошується, апарат зняв незвичайне сяйво зеленого кольору в період між 24 квітня й 1 грудня 2019 року. Обробити отримані знімки вдалося тільки зараз.

Наразі експерти і вчені не можуть пояснити причину виникнення такого явища. На Землі північне сяйво виникає коли у верхній шар атмосфери потрапляють заряджені електрони з міжпланетного простору. При цьому подібне може виникати при взаємодії атомів атмосфери з сонячним світлом.

Вчені близько 40 років припускали, що сяйво існує і на Марсі. Апарат TGO підтвердив цю теорію.

TGO вийшов на орбіту Марса в жовтні 2016 року. Апарат обертається навколо Червоної планети, фіксуючи атмосферу і поверхню.

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