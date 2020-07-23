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23 липня 2020, четвер, 11:05 7
Космос 2020-07-23T12:15:03+03:00
Українські Новини
Сьогодні Китай вперше відправив місію на Марс

Сьогодні Китай вперше відправив місію на Марс

Елизавета Кесельман
Китай, Космос, Ракета, NASA, Марс, SpaceX, Дослідження Марсу

Сьогодні, 23 липня, після успішного запуску Арабськими Еміратами місії на Марс, Китай запустив власну, відправивши на червону планету зонд для дослідження. Про це повідомляє телеканал CGTN.

Як наголошується, зонд для дослідження Марса "Тяньвень-1" вирушив з космодрому Веньчан на острові Хайнань з допомогою найбільшої ракети-носія країни Long March-5.

За прогнозами, він повинен досягти червоної планети в лютому 2021 року.

 

Після того як ракета вийде на орбіту Марса, вона витратить два-три місяці на пошук потенційних посадкових майданчиків.

Місія планує вивчити морфологію і геологічну будову червоної планети, характеристики і склад грунту і розподіл поверхневого льоду, атмосферу і клімат поверхні, навколишнє середовище, а також фізичне поле і внутрішню структуру Марса, йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, в США відбувся успішний запуск пілотованого корабля компанії SpaceX з двома американськими астронавтами Робертом Бенкен та Дугласом Херлі.

Також в компанії SpaceX показали, як повертаються на Землю обтічники носової частини ракети-носія Falcon 9.

Крім того, 30 липня NASA планує запуск космічного корабля на Марс з марсоходом Perseverance. 

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