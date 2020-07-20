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20 липня 2020, понеділок, 17:36 9
Космос 2020-07-20T18:30:03+03:00
Українські Новини
В Арабських Еміратах успішно запустили місію на Марс

В Арабських Еміратах успішно запустили місію на Марс

Елизавета Кесельман
Марс, ОАЕ, Запуск космічного корабля

Сьогодні, 20 липня, в Об'єднаних Арабських Еміратах вперше відправили космічний зонд до Марса в той час, як NASA заявило, що 30 липня планує запуск космічного корабля на Марс з марсоходом Perseverance. Апарат під назвою "Аль-Амаль" ("Надія") був піднятий японської ракетою-носієм з космодрому на острові Танегасіма. Про це пише DW.

Як наголошується, спочатку старт був призначений на 14 липня, проте через несприятливі погодні умови його два рази переносили.

Передбачається, що зонд досягне Червоної планети в лютому 2021 року після 7 місяців польоту.

 

Мета місії ОАЕ на Марс - вивчити атмосферу, кліматичні умови і зміну пір року. Апарат має залишатися на орбіті протягом всього марсіанського року,тривалість якого майже вдвічі довша порівняно із земним.

Космічний зонд також вперше проведе вивчення нижніх шарів атмосфери, де формується марсіанська погода, в тому числі пилові бурі. Корабель оснащений трьома камерами, що дозволяють вести спостереження за атмосферою Марса у видимому, інфрачервоному і ультрафіолетовому діапазонах.

Як повідомляли Українські Новини, раніше SpaceX вперше відправив астронавтів у космос.

Тим часом  NASA назве штаб-квартиру ім'ям своєї першої темношкірої інженерки. Мері Джексон була математиком та аерокосмічним інженером.

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