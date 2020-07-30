Ми не слідчі і не детективи: в асоціації ріелторів розкритикували фінмоніторинг

Асоціація фахівців з нерухомості (ріелторів) (АФНУ), що прийняття парламентом законопроєкту № 3618 "Про ріелторську діяльність" призведе до монополізації регулювання ринку приватною структурою, також вважає недоцільним встановлення єдиного порядку здійснення фінансового моніторингу для всіх його суб'єктів.

Про це інтерв'ю Українським Новинам повідомив президент АФНУ Юрій Піта.

"Ми не банки. І є помилкова думка, що на всіх суб'єктів потрібно поширити єдині правила. Ми гроші через себе не проводимо і ми не бачимо їх джерело. Клієнт може сказати – бабуся подарувала. Але я ж не буду перевіряти бабусю і не маю права це робити", - сказав глава АФНУ.

Він підкреслив, що ріелтор, який часто є фізособою-підприємцем, просто фізично не зможе забезпечити виконання однакових функцій з банком.

"У банку є можливості, відділи та департаменти. А якщо ріелтор – це фізособа-підприємець і на нього навантажити функції з фінмоніторингу як на банк - він буде тільки те й робити, що займатися звітами і навчанням фінмоніторингу. А коли він працювати буде? Тут має бути простий варіант. Візьми у клієнта копію паспорта, якісь документи, нехай заповнить анкету. Документи склав у папку, зберігаєш три роки. І все. Ми ж не слідчі і не детективи", - підкреслив Піта.

Він додав, що ріелтори беручи участь в фінмоніторингу, фактично дублюють функції банків та нотаріусів, які також будуть проводити моніторинг угоди.

Піта також виступив категорично проти ініціативи створити обов'язкову електронну базу, яку мають купувати суб'єкти фінмоніторингу, і закликав залишити ріелторам право вести звітність у паперовій формі.

На його думку, створення обов'язкових баз призведе до додаткових витрат ріелторів і має серйозні корупційні ризики.

"З'явиться якийсь розробник. Один. І тільки він один буде акредитований в Мінфіні. І тільки у нього можна буде купити цю базу, і тільки він зможе його обслуговувати. Ну добре, не один, а два, пов'язані один з одним. І коштувати база буде зовсім не 100 гривень. Ми відповідаємо, що закон дозволяє вести фінмоніторинг у паперовому вигляді, це простіше і дешевше, але нам намагаються цю базу нав'язати. Ок, нехай база буде, але дайте право вибору – купувати її чи ні", - сказав Піта.

У той же час він додав, що включення ріелторів в суб'єкти фінмоніторингу – це загальносвітова практика і вимога FATF (Міжнародна організація з розробки заходів боротьби з відмиванням грошей, отриманих злочинним шляхом) і клієнти через якийсь час звикнуть до процедур фінмоніторингу.

При цьому Піта підкреслив, що закон щодо ріелторів ще не заробив, оскільки Мінфін ще не затвердив необхідні підзаконні акти.

Як повідомляли Українські Новини, у квітні набрав чинності закон про фінмоніторинг, який включив до складу суб'єктів фінмоніторингу (ті, хто запитують і фіксують походження коштів клієнтів), крім банків, нотаріусів, адвокатів, аудиторів, бухгалтерів, юристів, ріелторів.

Деякі адвокати вважають, що такий закон змушує їх порушувати адвокатську таємницю.

Крім того, влада хоче ввести податок для всіх власників нерухомості у вигляді ріелтерського збору.

Також Асоціація ріелторів вважає, що законопроект про нерухомості спричинить за собою корупційні ризики.