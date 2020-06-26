Законопроєкт про нерухомість потягне за собою корупційні ризики, – Асоціація рієлторів

Асоціація фахівців з нерухомості (рієлторів) України заявила про корупційні ризики, закладені в законопроєкті №3618 про регулювання рієлторської діяльності, оскільки більшість процедур прописана не конкретно – без строків або підстав для анулювання дозвільних документів.

Про це Українським Новинам повідомив президент асоціації Юрій Піта.

"Ризики закладені в багатьох процедурах (реєстрації в реєстрах, перевірки, надання дозвільних документів, покарання для рієлторів, штрафи). Процедури прописані не конкретно, іноді без встановлення строків, без конкретних підстав для анулювання дозвільних документів", - прокоментував він.

Також він зазначив, що згідно з законопроєктом Національна федерація спеціалістів у сфері рієлторської діяльності як орган самоврядування буде мати серйозні повноваження, яких раніше не було в українському законодавстві.

Наприклад, вона буде мати право накладати адміністративні стягнення і штрафувати за порушення - і вони будуть стягуватися на користь федерації.

Водночас Асоціація рієлторів підтримує законодавче регулювання ринку надання рієлторських (брокерських) послуг.

Підкреслюється, що асоціація підтримує регулювання сфери на принципах відкритості, демократичності, прозорості, захисту прав та інтересів усіх учасників ринку, максимальної ролі саморегулівних організацій у процесі регулювання діяльності фахівців, що відповідає світовому досвіду.

Асоціація готова брати участь у комітетських слуханнях і активно висловлювати свою позицію при підготовці регуляторного акта.

Як повідомляли Українські Новини, Асоціація рієлторів України спрогнозувала здорожчання купівлі нерухомості.

Згідно із законом, передбачено створення Єдиного реєстру фізичних осіб, юридичних осіб та професійних об'єднань у сфері рієлторської діяльності, в якому буде міститися інформація про суб'єктів господарювання.

Власникам реєстру та інформаційної бази пропонується зробити орган самоврядування рієлторів - Національну федерацію фахівців у сфері рієлторської діяльності - створення якого передбачено тим же законопроєктом.