Влада хоче ввести податок для всіх власників нерухомості у вигляді ріелтерського збору, – експерт

Економіст Ukraine Economic Outlook, викладач макроекономіки бізнес-школи МІМ-Київ Михайло Кухар вважає, що українська влада за допомогою законопроекту №3618 про регулювання ріелторських послуг має намір ввести новий податок для всіх власників нерухомості у вигляді ріелтерського збору.

Про це Кухар заявив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"(Голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило) Гетманцев "ощасливив" всіх власників нерухомості додатковим податком у вигляді ріелтерського збору", - написав експерт.

Крім того, економіст акцентував увагу на наступних аспектах даного законопроекту:

Це штучне обмеження конституційного права кожного з нас вільно розпоряджатися нерухомістю, що законно належить нам. Це, по-факту, запровадження ще одного незаконного податку. Якщо батько синові або сусід сусідові хоче продати свій будинок - то їм не потрібен ріелтор для цієї угоди. Лише нотаріус та державний реєстратор. По-суті ще один незаконний збір от і все. Це позбавлення права на професію: щоб бути брокером усіх зобов'яжуть вчитися в якихось школах і купувати ліцензії - "злетимо" ще на кілька позицій вниз у міжнародних рейтингах легкості ведення бізнесу. В принципі, усі ми прекрасно розуміємо чого домагається латентний соціаліст Гетманцев - того ж що й всі соціалісти в світі: посилити контроль за тіньовими доходами громадян, що здають власну нерухомість в оренду. Саме з цією метою "ліцензованих ріелторів" вже зобов'язали "стукати" на своїх клієнтів - навіть про "намір" подивитися/підшукати якусь нерухомість вони зобов'язані доповідати податковій під загрозою позбавлення ліцензії та штрафу. Спроби держави "залізти" в особисте життя і гаманець своїх громадян, створити якісь регламенти та побудувати правила там, де їх створило саме життя і невидима рука ринку без втручання чиновників - у XXI столітті виглядають смішно. Цікаво як він (Гетманцев) збирається "посадити за парту" та "обкласти додатковими поборами" ріелторський додаток в Apple Store?

Також Кухар процитровал думку адвоката компанії DreamDim Юрія Брикайло: "Таким чином, після вступу в силу закону, власник квартири, земельної ділянки або будинку не зможе укласти угоду про відчуження свого майна або передачу його в оренду без звернення до ріелтора".

Крім цього, в законопроекті міститься положення, згідно з яким ріелторські послуги можуть надаватися лише суб'єктом ріелторської діяльності, яким таке право надано у порядку та на умовах, що визначені в законопроекті. Що означає, що з моменту набрання чинності зазначеного закону, ані юрист, ані адвокат, ані аналітик або менеджер, ані хто-небудь інший формально не буде мати права збирати і поширювати інформацію щодо об'єктів, які продаються.

Адвокат Брикайло вважає, що не виключається якщо не виправити подібне формулювання, то юристи, аналітики і менеджери не зможуть сприяти здійсненню купівлі та/або оренди нерухомого майна.

"Він (законопроект №3618) був би просто смішний, якби не був такий небезпечний. Для бізнес-клімату в країні...", - підсумував Кухар.

Уточнимо, 9 червня народні депутати зареєстрували в Раді законопроект про регулювання ріелторських послуг.

Документ став несподіванкою для учасників ринку нерухомості, оскільки, за їх словами, з ними він навіть не обговорювалося.