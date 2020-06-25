підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
25 червня 2020, четвер, 17:16 6
Верховна Рада і партії 2020-06-25T18:32:54+03:00
Українські Новини
Депутати хочуть змусити громадян обов'язково платити ріелторам при угодах з нерухомістю

Депутати хочуть змусити громадян обов'язково платити ріелторам при угодах з нерухомістю

Валерия Драгомирова
Нерухомість, Оренда нерухомості, продаж нерухомості, Податки на нерухомість
Податки. Фото: imp.name
Податки. Фото: imp.name

32 депутати Верховної Ради пропонують передбачити, що договір на оренду абор відчуження нерухомості не може бути укладений без внесення до Єдиної інформаційної бази даних у сфері ріелторської діяльності.

Відповідний законопроєкт "Про ріелторську діяльність" № 3618 був зареєстрований у парламенті 9 червня, передають Українські Новини.

"Істотною частиною договору, за яким об'єкт нерухомого майна, його частина, що відчужується, реалізується або передається у найм (оренду), кредит фізичною особою є індивідуальний реєстраційний номер інформаційного паспорта об'єкта в Єдиній інформаційній базі даних у сфері ріелторської діяльності", - йдеться в законопроекті.

При цьому, автори пропонують визначити, що вносити інформацію в цю базу можуть суб'єкти ріелторської діяльності або інші уповноважені законом особи".

В законопроєкті нічого не зазначено про цих інших уповноважених осіб, крім того, що порядок ведення цієї бази та внесення до неї інформації затверджується радою громадського нагляду у сфері ріелторської діяльності.

Таким чином, законопроєкт може створити ситуацію, коли власники нерухомості не зможуть її продати чи здати в оренду без укладання договору з ріелторами або залучення незрозумілих поки "уповноважених осіб".

Серед ініціаторів законопроєкту - депутати від фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, Андрій Клочко, Роксолана Підласа, Михайло Радуцький, депутат від фракції "Європейська солідарність" Степан Кубів, депутат від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Олег Волошин.

Як повідомляли Українські Новини, законопроєкт передбачає, крім створення інформаційної бази також створення Єдиного реєстру фізичних осіб, юридичних осіб та професійних об'єднань у сфері ріелторської діяльності, в якому буде міститися інформація про суб'єкти господарювання.

Держателем реєстру та інформаційної бази пропонується зробити орган самоврядування ріелторів - Національну федерацію фахівців у сфері ріелторської діяльності - створення якого передбачено тим же законопроєктом.

Затвердження правил і вимог до ріелторських послуг пропонується покласти на орган управління Національної федерації фахівців у сфері ріелторської діяльності - Рада громадського нагляду у сфері ріелторської діяльності.

При цьому правила і вимоги можуть містити обмеження і встановлювати фіксований розмір плати за надання ріелторських послуг.

Обов'язок проводити атестацію брокерів та агентів з нерухомості та ліцензування суб'єктів діяльності пропонується покласти на комісію при федерації ріелторів.

Буде заборонена ріелторська діяльність за відсутність відповідного свідоцтва про проходження атестації або ліцензії на провадження такої діяльності.

Більше новин про: Нерухомість Оренда нерухомості продаж нерухомості Податки на нерухомість

Кабмін призначив в. о. міністра освіти Шкарлета
Адвокатів і нотаріусів зобов'язали перевіряти гроші клієнтів
Новини
Скандал із залякуванням Супрун: водієм "таємного" авто виявився екорейдер Куфтирьов 17:23
47,5 млн гривень виділили Мінкультури для подолання наслідків COVID-19 17:19
Депутати хочуть змусити громадян обов'язково платити ріелторам при угодах з нерухомістю 17:16
Ми плануємо створення реабілітаційних комплексів для співробітників, які були в зоні АТО, - в.о. голови ДФС Солодченко 17:10
Заступник міністра юстиції Малюськи Коломієць купила конфісковану і виставлену на аукціон собаку 16:55
більше новин
Ми плануємо створення реабілітаційних комплексів для співробітників, які були в зоні АТО, - в.о. голови ДФС Солодченко 17:10
Скандал із залякуванням Супрун: водієм "таємного" авто виявився екорейдер Куфтирьов 17:23
У ЗМІ з'явився новий рейтинг кандидатів на пост мера 20:01
Кияни вважають, що Зеленському слід виступити на боці Кличка на виборах мера, – соцопитування 11:44
Неефективність тарифу "Витрати+" для інфраструктури електромереж може вирішити RAB - дослідник Інституту Кеннана 18:44
більше новин
Україна 106-й день на карантині. Що дозволено 08:29
Паводок Фото: Івано-Франківська ОДА
В Івано-Франківській області через негоду загинули три людини 20:32
Дощі продовжують заливати Карпати: в ДСНС розповіли, де очікують підтоплення 10:26
В Україні третій день поспіль зростає кількість нових випадків зараження коронавірусом 09:47 Карта
За добу хворих на коронавірус у Києві стало на 81 більше. Серед заражених — медики 10:06
більше новин
Албанія, США, Ірландія і Сербія готові приймати українців без карантину
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok