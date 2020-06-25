Депутати хочуть змусити громадян обов'язково платити ріелторам при угодах з нерухомістю

32 депутати Верховної Ради пропонують передбачити, що договір на оренду абор відчуження нерухомості не може бути укладений без внесення до Єдиної інформаційної бази даних у сфері ріелторської діяльності.

Відповідний законопроєкт "Про ріелторську діяльність" № 3618 був зареєстрований у парламенті 9 червня, передають Українські Новини.

"Істотною частиною договору, за яким об'єкт нерухомого майна, його частина, що відчужується, реалізується або передається у найм (оренду), кредит фізичною особою є індивідуальний реєстраційний номер інформаційного паспорта об'єкта в Єдиній інформаційній базі даних у сфері ріелторської діяльності", - йдеться в законопроекті.

При цьому, автори пропонують визначити, що вносити інформацію в цю базу можуть суб'єкти ріелторської діяльності або інші уповноважені законом особи".

В законопроєкті нічого не зазначено про цих інших уповноважених осіб, крім того, що порядок ведення цієї бази та внесення до неї інформації затверджується радою громадського нагляду у сфері ріелторської діяльності.

Таким чином, законопроєкт може створити ситуацію, коли власники нерухомості не зможуть її продати чи здати в оренду без укладання договору з ріелторами або залучення незрозумілих поки "уповноважених осіб".

Серед ініціаторів законопроєкту - депутати від фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, Андрій Клочко, Роксолана Підласа, Михайло Радуцький, депутат від фракції "Європейська солідарність" Степан Кубів, депутат від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Олег Волошин.

Як повідомляли Українські Новини, законопроєкт передбачає, крім створення інформаційної бази також створення Єдиного реєстру фізичних осіб, юридичних осіб та професійних об'єднань у сфері ріелторської діяльності, в якому буде міститися інформація про суб'єкти господарювання.

Держателем реєстру та інформаційної бази пропонується зробити орган самоврядування ріелторів - Національну федерацію фахівців у сфері ріелторської діяльності - створення якого передбачено тим же законопроєктом.

Затвердження правил і вимог до ріелторських послуг пропонується покласти на орган управління Національної федерації фахівців у сфері ріелторської діяльності - Рада громадського нагляду у сфері ріелторської діяльності.

При цьому правила і вимоги можуть містити обмеження і встановлювати фіксований розмір плати за надання ріелторських послуг.

Обов'язок проводити атестацію брокерів та агентів з нерухомості та ліцензування суб'єктів діяльності пропонується покласти на комісію при федерації ріелторів.

Буде заборонена ріелторська діяльність за відсутність відповідного свідоцтва про проходження атестації або ліцензії на провадження такої діяльності.