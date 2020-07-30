У Київській області вже 3,6 тис. людей заразилися коронавірусом, 62 хворих на COVID-19 померли

Тоді як в Україні новий антирекорд з захворюваності, кількість хворих на коронавірусну інфекцію (COVID-19) в Київській області 29 липня порівняно з попередньою добою зросла на 43 особи до 3 672, а померлих — на 2 до 62.

Про це сказано в повідомленні Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 30 липня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 3 672 випадки захворювання на коронавірус. У тому числі у 323 дітей і 582 медичних працівників... За добу підтверджено 43 нових випадки коронавірусної хвороби (), в тому числі у 6 дітей у віці від 7 до 17 років", — сказано в ньому.

8 хворих були госпіталізовані, а інші перебувають на самоізоляції під наглядом лікарів.

За весь час 2 638 осіб одужали, включаючи 230 дітей.

За добу надійшло 2 повідомлення про летальні випадки у хворих з підтвердженим COVID-19 (чоловік, 79 років і жінка, 77 років)

62 хворих з підтвердженим COVID-19 померли в Київській області за час епідемії.

Як повідомляли Українські Новини, з серпня МОЗ введе нові критерії для розподілу країн на "червону" і "зелену" зони.

Також кількість хворих на коронавірусну інфекцію (COVID-19) в Києві 29 липня порівняно з попередньою добою збільшилася на рекордні 199 людей до 8 131.