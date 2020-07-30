Бойовики ПВК "Вагнер" можуть бути використані для дестабілізації ситуації в Білорусі, - МЗС

Міністерство закордонних справ України припускає, що напередодні затримані в Білорусі бойовики приватної військової компанії "Вагнер" можуть бути використані для дестабілізації ситуації перед виборами президента.

Про це йдеться у коментарі речника МЗС Катерини Зеленко, передають Українські Новини.

"Україна давно попереджала, що учасники російських окупаційних сил та незаконних збройних формувань, які брали участь у бойових діях на Сході України, використовуються в інших точках світу і становлять загрозу. Виявлення цих бойовиків в Білорусі підтверджує цей факт свідчить, що вони можуть бути використані для дестабілізації ситуації в Білорусі напередодні президентських виборів", - сказано в ньому.

За її словами, питання про можливу екстрадицію або інші правові дії буде вирішуватися відповідними правоохоронними та спеціальними органами.

29 липня білоруські правоохоронці затримали 32 бойовиків ПВК "Вагнера", серед яких є ті, хто воював проти України на Донбасі.

Як повідомляли Українські Новини, 29 липня в Білорусі затримали 32 бойовика російської приватної військової компанії (ПВК) Вагнера, підозрюючи, що вони могли дестабілізувати ситуацію напередодні виборів. Відомо, що майже половина затриманих воювала на Донбасі.

Тим часом в ЗМІ припустили, що бойовики могли направлятися в Судан, судячи з речей, які в них виявили.