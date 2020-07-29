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29 липня 2020, середа, 20:43 8
Суспільство 2020-07-29T21:45:01+03:00
Українські Новини
Затримані в Білорусі найманці з "ПВК Вагнера" воювали в Україні

Затримані в Білорусі найманці з "ПВК Вагнера" воювали в Україні

Ольга Фандорина
Білорусь, Олександр Лукашенко, вибори в Білорусі
Затримання бойовиків в Білорусі. Скріншот відео
Затримання бойовиків в Білорусі. Скріншот відео

У той час, як у мережі з'явилося відео з мітингу в Білорусі, сьогодні білоруські правоохоронці заявляють про прибуття в країну близько 200 бойовиків так званої ПВК Вагнера для дестабілізації перед виборами. Міністерство закордонних справ Білорусі запросить послів РФ і України у зв'язку із затриманням в республіці 32 громадян Росії.

Про це повідомив держсекретар Ради безпеки Білорусі Андрій Равков в ефірі одного з телеканалів, передає ТАРС.

"Завдання у тому числі стосуються роботи міністерства закордонних справ щодо надсилання запитів і запрошення послів і Російської Федерації, і України для тих чи інших пояснень і обговорення відповідних питань, - сказав Равков.

Він повідомив, що майже половина затриманих раніше воювали на Донбасі.

"Вже зараз, з наявною інформацією за результатами опитувань цих людей, близько 14 осіб - це ті, які проходили за програмою обліку людей, були зафіксовані в Донбасі. Тому запрошується і посол України з цього питання", - сказав Равков.

Також він зазначив, що Білорусь посилить оперативне прикриття держкордону, в тому числі з Росією.

А тим часом, в Білорусі пройшли масові протести в підтримку знятих з виборів опонентів Лукашенка.

Раніше Лукашенко зізнався, що наказав заарештувати свого опонента.

Також Лукашенко заявив, що він не хоче стати останнім президентом Білорусі.

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