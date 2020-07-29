Затримані в Білорусі бойовики могли направлятися в Судан, — ЗМІ

Затримані під Мінськом люди, яких білоруська влада називала найманцями ПВК Вагнера, що воювали в Україні, могли їхати в Судан.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Видання пише, що на кадрах затримання бойовиків видно банкноту в 20 суданських фунтів і телефонна картка з зображенням мечеті Хатмія в місті Кассала.

Серед речей затриманих також виявили нашивку з написом "Наш бізнес — смерть, і бізнес йде".

Нагадаємо, білоруські правоохоронці заявили про прибуття в країну близько 200 бойовиків так званої ПВК Вагнера для дестабілізації перед виборами. Міністерство закордонних справ Білорусі запросить послів РФ і України у зв'язку із затриманням в республіці 32 громадян Росії.

А тим часом, в Білорусі пройшли масові протести на підтримку знятих з виборів опонентів Лукашенка.

Раніше Лукашенко зізнався, що наказав заарештувати свого опонента.

Також Лукашенко заявив, що він не хоче стати останнім президентом Білорусі.