Долар знову дорожчає. Курс валют на 29 липня

У середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 28 липня на 3,12% до 27,8282 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 3,68 коп. до 27,5453 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 3,66 коп. до 31,9938 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 1,45% до 32,6000 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 27,5453 27,8282 31,9938 32,6000 3,36 3,95 Максимальний 27,6700 28,0000 32,2500 33,1000 3,80 5,00 Мінімальний 27,3000 27,7200 31,5000 32,2700 2,50 3,79

Як повідомляли Українські Новини, після збільшення в травні на 0,8%, сукупний державний (прямий і гарантований) борг України у червні збільшився на 3,5%, або на 2,89 млрд доларів до 85,01 млрд доларів порівняно з попереднім місяцем.

Також Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 29 липня, на 7,20 коп. до 27,6851 UAH/USD.

Аналітики дали прогноз курсу долара до кінця року. Стійке зростання курсу почалося місяць тому, у результаті національна валюта в парі з доларом втратила вже понад 1,2 грн, або більш як 4% вартості.