підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
29 липня 2020, середа, 10:30 13
Економіка 2020-07-29T11:30:02+03:00
Українські Новини
Долар знову дорожчає. Курс валют на 29 липня

Долар знову дорожчає. Курс валют на 29 липня

Анна Рудык
Курс валют, Курс, курс долара, курс в обмінниках
Долар
Долар

У середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 28 липня на 3,12% до 27,8282 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 3,68 коп. до 27,5453 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 3,66 коп. до 31,9938 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 1,45% до 32,6000 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 27,5453 27,8282 31,9938 32,6000 3,36 3,95
Максимальний 27,6700 28,0000 32,2500 33,1000 3,80 5,00
Мінімальний 27,3000 27,7200 31,5000 32,2700 2,50 3,79

Як повідомляли Українські Новини, після збільшення в травні на 0,8%, сукупний державний (прямий і гарантований) борг України у червні збільшився на 3,5%, або на 2,89 млрд доларів до 85,01 млрд доларів порівняно з попереднім місяцем.

Також Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 29 липня, на 7,20 коп. до 27,6851 UAH/USD.

Аналітики дали прогноз курсу долара до кінця року. Стійке зростання курсу почалося місяць тому, у результаті національна валюта в парі з доларом втратила вже понад 1,2 грн, або більш як 4% вартості.

Більше новин про: Курс валют Курс курс долара курс в обмінниках

Курс гривні на міжбанку знизився після зміцнення...
Можливий долар по 28,5 і вище. Експерти розповіли,...
Нацбанк підвищив курс гривні. Почім валюта в серед...
Рубль перед вихідними трохи "просів". Курс російсь...
Захворюваність на коронавірус знову перевалила за тисячу нових випадків на добу
Рятувальники попередили про град і шквали. Де зіпсується погода
Новини
Тренерський інтернаціонал у штабі "Динамо": Луческу оголосив своїх помічників 11:25
"Шахтар" потролив Луческу в його день народження, побажавши відданих друзів 11:02
Курс рубля 29 липня: російська нацвалюта падає 11:00
СБУ затримала 2 організаторів серії вибухів у Києві 11:00
Протест журналістів. Фото: НСЖУ
Від журналістів на "Суспільному" вимагають пояснень, чому вони протестують проти скорочень 10:31 Документ
більше новин
Продовженням мораторію на стягнення житла влада сприяє неповерненню кредитів, — ЗМІ 16:23
Кличко заявив про намір зберегти Протасів Яр 18:09
Легальним сільгоспвиробникам не варто боятися закону про мінімальний податок на гектар, – ЗМІ 13:10
У Кличка зменшили фінансове навантаження на власників тимчасових споруд 17:38
Покрити "зелені" тарифи за рахунок споживачів нереально, – Герус 18:45
більше новин
Бойовики порушили режим припинення вогню на Донбасі у перші ж години після його введення 12:38
Після дводенного падіння захворюваність і смертність від коронавірусу почали зростати 09:31 Інфографіка
У перший день припинення вогню на Донбасі бойовики тричі влаштовували обстріли 08:30
Ціни на бензин і дизпаливо стрімко підскочили вгору. Експерти дали прогноз на тиждень 09:00
Додаткові внески та одноразові виплати накопичень. Як хочуть реформувати пенсійну систему 05:30
більше новин
Поки що я певний час керуватиму цими процесами, — Резніков про заміну Кучми в ТКГ
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok