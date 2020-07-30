Банкам дозволили не подавати "паперову" фінзвітність за 9 місяців за умови її публікації на сайті

Тоді як НБУ дозволив банкам не обслуговувати нервових клієнтів, Національний банк дозволив банкам не подавати на паперових носіях, за умови розміщення на веб-сайті, фінансової звітності за 9 місяців 2020 .

Про це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Наголошується, що таке рішення обумовлене продовженням карантину та обмежувальних заходів для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19.

Також Національний банк дозволив відповідальним особам банківських груп не подавати на паперових носіях проміжну консолідовану звітність банківської групи та проміжну субконсолідовану звітність підгруп банківської групи за 2-й і 3-й квартали 2020 за умови її розміщення на власних веб-сайтах до 31 серпня і до 30 листопада 2020 відповідно.

Такі зміни передбачені постановою правління НБУ від 29 липня 2020 №108 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 16 квітня 2020 № 51".

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк має намір дозволити небанківським фінансовим установам передавати один одному свої повноваження щодо здійснення операцій з прийому готівкових, уклавши між собою відповідний договір.

Також повідомлялося, що українці можуть поскаржитися на страхові компанії, ломбарди та кредитні спілки в НБУ.