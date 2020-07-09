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09 липня 2020, четвер, 14:47 8
Економіка 2020-07-09T15:30:01+03:00
Українські Новини
НБУ хоче фінкомпаніям передавати один одному повноваження із прийому готівки

НБУ хоче фінкомпаніям передавати один одному повноваження із прийому готівки

Ольга Фандорина
НБУ, Фінустанови, переказ коштів
НБУ, Нацбанк. Фото: НБУ
НБУ, Нацбанк. Фото: НБУ

Після того, як Національний банк дозволив банкам не обслуговувати нервових клієнтів і розповів, хто може увійти у цей список, НБУ має намір дозволити повноваження щодо здійснення операцій із прийому готівки передавати один одному свої, уклавши між собою відповідний договір.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Йдеться про небанківські фінансові установи, які мають ліцензію Національного банку на переказування коштів у національній валюті без відкриття рахунків та які є платіжними організаціями та/або учасниками платіжної системи.

Таке нововведення у порядок здійснення операцій із прийому готівки в гривнях для подальшого її переказу дозволить компаніям розширити сферу бізнес-діяльності, а споживачам - вибирати зручні для них пункти обслуговування.

Відповідну норму містить проєкт постанови правління Національного банку України "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 12 лютого 2013 № 42", який пропонується для громадського обговорення.

Зауваження і пропозиції до проєкту приймаються до 26 червня 2020 року на поштову та електронну адреси Національного банку України.

Як повідомляли Українські Новини, українці можуть поскаржитися на страхові компанії, ломбарди та кредитні спілки в НБУ.

Національний банк оприлюднив підходи до майбутньому регулювання діяльності ломбардів яким дозволили працювати навіть на карантині.

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