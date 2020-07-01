Відсьогодні українці можуть поскаржитися на страхові компанії, ломбарди і профспілки в НБУ

З 1 липня Національний банк починає приймати звернення громадян про роботу небанківських фінансових установ, водночас нБУ заявив, що економіка України буде відновлюватись довше, ніж прогнозувалось.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби НБУ, передають Українські Новини.

Наголошується, що НБУ з 1 липня стає регулятором небанківських фінансових установ.

"Ми починаємо приймати та опрацьовувати звернення громадян про роботу фінансових, страхових, лізингових, факторингових компаній, ломбардів та кредитних спілок. Клієнтам фінансових установ у разі порушення їх прав у першу чергу слід звертатися з письмовою скаргою на ім'я керівника відповідного фінансової установи", – йдеться в повідомленні.

Наголошується, що в ситуації поширення коронавірусу в Україні безпечніше і зручніше звертатися до НБУ за допомогою дистанційних каналів: звернення на електронну пошту; зателефонувати на гарячу лінію або відправити лист разом з супроводжуючими документами.

"У зверненні потрібно вказати прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання та електронну пошту. Необхідно розповісти суть порушеного питання, вашої пропозиції або скарги, а також вказати, якої фінансової установи стосується звернення. Інформації має бути достатньо для обґрунтованого вирішення вашої справи", – підкреслив Нацбанк.

Зазначається, що НБУ не розглядає анонімні звернення без імені автора та вказівки місця його проживання.

Також питання, що перебувають поза компетенцією регулятора, Нацбанк переказує у відповідний державний орган і обов'язково повідомляє про це клієнта.

Якщо громадянин не вказав достатньо інформації, НБУ повертає звернення і просить уточнити дані.

Також не розглядається повторне звернення з того самого питання, якщо перше звернення не було вирішено.

Зазначається, що відповідь на стандартне звернення надається протягом 30 днів.

Водночас, якщо звернення не потребує додаткового вивчення і перевірки, відповідь надається протягом 15 днів.

В окремих складних випадках термін розгляду може бути продовжений до 45 днів.

Як повідомляли Українські Новини, НБУ в квітні оштрафував 2 банки і фінкомпанію.

Тим часом, НБУ пропонував Кабміну дозволити всім небанківським фінустановам надавати послуги під час карантину.