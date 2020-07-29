Захворюваність на коронавірус знову перевалила за тисячу нових випадків на добу

За минулу добу, 28 липня, кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 11,2%, кількість нових летальних випадків - на 61,5%. Так, кількість хворих на коронавірус зросла на 1 022 до 67 597, кількість померлих від захворювання - на 21 людину до 1 650 порівняно з попередньою добою, 27 липня. Про це йдеться в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини. Згідно з ним, станом на ранок 29 липня в Україні зареєстровано 67 597 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 650 летальних, 37 394 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 1 022 нових випадку, одужали 650 осіб, померла 21 людина. Таким чином, 28 липня показник нових хворих за добу був більшим, ніж тих, що одужали, - 1 022 проти 650. Кількість нових випадків захворювання 28 липня стновила 1,5% від загальної кількості хворих на 27 липня. Кількість активних хворих (хворі без урахування тих, що одужали і померли) на ранок 28 липня склало 28 553 особи, що на 1,2% більше порівняно з попередньою добою. За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано у Львівській області (9 248), у Києві (7 932) та Рівненської області (5 837). Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 2660 випадків; Волинська область — 3694 випадки; Дніпропетровська область — 1364 випадки; Донецька область — 861 випадок; Житомирська область — 1764 випадки; Закарпатська область — 5008 випадків; Запорізька область — 767 випадків; Івано-Франківська область — 4342 випадки; Кіровоградська область — 697 випадків; м. Київ — 7932 випадки; Київська область — 3629 випадків; Львівська область — 9248 випадків; Луганська область — 122 випадки; Миколаївська область — 563 випадки; Одеська область — 3104 випадки; Полтавська область — 414 випадків; Рівненська область — 5837 випадків; Сумська область — 467 випадків; Тернопільська область — 2852 випадки; Харківська область — 3556 випадків; Херсонська область — 224 випадки; Хмельницька область — 1086 випадків; Чернівецька область — 5751 випадок; Черкаська область — 910 випадків; Чернігівська область — 745 випадків. Як повідомляли Українські Новини, в МОЗ пояснили, що робити українцям при поверненні з "червоних зон". Також у МОЗ розповіли, хто може достроково припинити самоізоляцію при перетині кордону.