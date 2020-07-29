Захворюваність на коронавірус знову перевалила за тисячу нових випадків на добу

За минулу добу, 28 липня, кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 11,2%, кількість нових летальних випадків - на 61,5%. Так, кількість хворих на коронавірус зросла на 1 022 до 67 597, кількість померлих від захворювання - на 21 людину до 1 650 порівняно з попередньою добою, 27 липня.

Про це йдеться в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 29 липня в Україні зареєстровано 67 597 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 650 летальних, 37 394 пацієнтів одужали.

За добу зафіксовано 1 022 нових випадку, одужали 650 осіб, померла 21 людина.

Таким чином, 28 липня показник нових хворих за добу був більшим, ніж тих, що одужали, - 1 022 проти 650.

Кількість нових випадків захворювання 28 липня стновила 1,5% від загальної кількості хворих на 27 липня.

Кількість активних хворих (хворі без урахування тих, що одужали і померли) на ранок 28 липня склало 28 553 особи, що на 1,2% більше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано у Львівській області (9 248), у Києві (7 932) та Рівненської області (5 837).

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 2660 випадків;

Волинська область — 3694 випадки;

Дніпропетровська область — 1364 випадки;

Донецька область — 861 випадок;

Житомирська область — 1764 випадки;

Закарпатська область — 5008 випадків;

Запорізька область — 767 випадків;

Івано-Франківська область — 4342 випадки;

Кіровоградська область — 697 випадків;

м. Київ — 7932 випадки;

Київська область — 3629 випадків;

Львівська область — 9248 випадків;

Луганська область — 122 випадки;

Миколаївська область — 563 випадки;

Одеська область — 3104 випадки;

Полтавська область — 414 випадків;

Рівненська область — 5837 випадків;

Сумська область — 467 випадків;

Тернопільська область — 2852 випадки;

Харківська область — 3556 випадків;

Херсонська область — 224 випадки;

Хмельницька область — 1086 випадків;

Чернівецька область — 5751 випадок;

Черкаська область — 910 випадків;

Чернігівська область — 745 випадків.

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