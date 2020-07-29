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29 липня 2020, середа, 09:36 19
Суспільство 2020-07-29T10:15:14+03:00
Українські Новини
Захворюваність на коронавірус знову перевалила за тисячу нових випадків на добу

Захворюваність на коронавірус знову перевалила за тисячу нових випадків на добу

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, Covid-19, Кількість хворих за добу, Хворі на коронавірус
Коронавірус. Фото. Pixabay
Коронавірус. Фото. Pixabay

За минулу добу, 28 липня, кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 11,2%, кількість нових летальних випадків - на 61,5%. Так, кількість хворих на коронавірус зросла на 1 022 до 67 597, кількість померлих від захворювання - на 21 людину до 1 650 порівняно з попередньою добою, 27 липня.

Про це йдеться в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 29 липня в Україні зареєстровано 67 597 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 650 летальних, 37 394 пацієнтів одужали.

За добу зафіксовано 1 022 нових випадку, одужали 650 осіб, померла 21 людина.

Таким чином, 28 липня показник нових хворих за добу був більшим, ніж тих, що одужали, - 1 022 проти 650.

Кількість нових випадків захворювання 28 липня стновила 1,5% від загальної кількості хворих на 27 липня.

Кількість активних хворих (хворі без урахування тих, що одужали і померли) на ранок 28 липня склало 28 553 особи, що на 1,2% більше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано у Львівській області (9 248), у Києві (7 932) та Рівненської області (5 837).

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 2660 випадків;
  • Волинська область — 3694 випадки;
  • Дніпропетровська область — 1364 випадки;
  • Донецька область — 861 випадок;
  • Житомирська область — 1764 випадки;
  • Закарпатська область — 5008 випадків;
  • Запорізька область — 767 випадків;
  • Івано-Франківська область — 4342 випадки;
  • Кіровоградська область — 697 випадків;
  • м. Київ — 7932 випадки;
  • Київська область — 3629 випадків;
  • Львівська область — 9248 випадків;
  • Луганська область — 122 випадки;
  • Миколаївська область — 563 випадки;
  • Одеська область — 3104 випадки;
  • Полтавська область — 414 випадків;
  • Рівненська область — 5837 випадків;
  • Сумська область — 467 випадків;
  • Тернопільська область — 2852 випадки;
  • Харківська область — 3556 випадків;
  • Херсонська область — 224 випадки;
  • Хмельницька область — 1086 випадків;
  • Чернівецька область — 5751 випадок;
  • Черкаська область — 910 випадків;
  • Чернігівська область — 745 випадків.

Як повідомляли Українські Новини, в МОЗ пояснили, що робити українцям при поверненні з "червоних зон".

Також у МОЗ розповіли, хто може достроково припинити самоізоляцію при перетині кордону.

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Захворюваність на коронавірус знову перевалила за тисячу нових випадків на добу
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