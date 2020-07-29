У МОЗ пояснили, що робити українцям після повернення з "червоних зон"

У Міністерстві охорони здоров'я нагадали українцям, як діяти при поверненні з країн, де складна епідеміологічна ситуація.Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів у ефірі "Сніданку з 1+1".

З його слів, люди, які прилітають з червоної зони повинні дотримуватися чітко прописаного алгоритму дій.

"На прикордонній службі вони повинні встановити програму "Дій вдома", для зручності наших громадян ми ввели додаткову опцію — зробити ПЛР-тест, перелік лабораторій є на сайті МОЗ. Відразу ця інформація передається в поліцію, і особа знімається з контролю в додатку "Дій вдома", — сказав Степанов.

Також він додав, що в оновлений список "червоної зони" потрапила Болгарія, Румунія та Албанія.

Як повідомляли Українські Новини, для українських туристів за тиждень відкрилися ще 13 країн.

Раніше у МОЗ розповіли, хто може достроково припинити самоізоляцію при перетині кордону.

Крім того, МОЗ поділив країни з коронавірусом на 2 категорії. Що означає "зелена" та "червона" зони.