Бойовики продовжують влаштовувати поодинокі провокації в зоні ООС

Вчора, 29 липня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики відкривали вогонь один раз попри запровадження режиму припинення вогню. Про це сказано в повідомленні штабу ООС.

Так, повідомляється, що вогонь бойовики відкривали біля Новолуганского, в результаті їх дій українські військові не зазнали втрат.

Також з початку поточної доби російські найманці здійснили черговий провокаційний обстріл поблизу Новотошківського. Українські бійці вогонь не відкривали.

"Громадяни України можуть бути впевнені в тому, що їхні Збройні Сили завжди готові виконувати завдання щодо захисту суверенітету і територіальної цілісності нашої Батьківщини, захистити мир і спокій українців", — написали у штабі.

Як повідомляли Українські Новини, в перший день припинення вогню на Донбасі бойовики тричі влаштовували обстріл.

Також в останню добу перед припиненням вогню на Донбасі бойовики 13 разів влаштовували провокації, поранено військового.

Раніше президент Володимир Зеленський обговорив з президентом Росії Володимиром Путіним домовленості про повне припинення вогню на Донбасі з 27 липня.