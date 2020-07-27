В останню добу перед припиненням вогню на Донбасі бойовики 13 разів влаштовували провокації, поранений військовий

В останню добу перед припиненням вогню на Донбасі бойовики 13 разів влаштовували провокації, поранений військо

У той час, як зону бойових дій відвідав Волкер, вчора, 26 липня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування РФ 13 разів порушили режим припинення вогню. Поранення отримав один військовий.

Так, повідомляється, що противник неодноразово здійснював як провокаційні, так і прицільні обстріли.

Наголошується, що ворожа вогнева активність була зафіксована біля Водяного, Південного, Широкіного, Харчовика, Пісків, Досвідченого та Лебединського. На цих ділянках лінії фронту російські окупанти застосували міномети калібру 120 мм і 82 мм, гранатомети різних систем, озброєння БМП, БПЛА і стрілецьке озброєння.

Недалеко від населеного пункту Щастя ворог застосував снайперську зброю, а поблизу Авдіївки загарбники випустили три реактивні снаряди калібру 122 мм та вели вогонь з 82 мм мінометів, гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У п'яти випадках підрозділу Об'єднаних сил зі штатного озброєння відкривали вогонь.

"За минулу добу, в результаті обстрілу противника, один український захисник отримав поранення. Він у задовільному стані доставлений у медичний заклад, йому надана необхідна допомога лікарів", - йдеться в повідомленні.

Крім того, напередодні повного і всеосяжного режиму припинення вогню ворог зробив чергову провокацію неподалік Новомихайлівки та замінував українські позиції протипіхотними мінами ПЗЗ-2 за допомогою протитанкових гранатометів. Такі міни заборонені Оттавською конвенцією і виготовляються виключно в Російській Федерації. ПОМ-2 відноситься дистанційно і має період самоліквідації від 4 до 100 годин.

"Підступність провокації полягає в тому, що незабаром, вже під час дії перемир'я, обмін може детонувати і вибух буде розцінюватися, як обстріл з боку українських позицій, або підрив українських воїнів на власних мінах. Тобто, в будь-якому випадку, як зрив повного і всеосяжного режиму припинення вогню", - відзначили в штабі.

Також, збройні формування Російської Федерації продовжували обстрілювати не тільки позиції українських захисників, але й житлові будинки. Так, 26 липня 2020 за напрямом н. п. Яковлівка в бік н. п. Авдіївка противник застосував міномети калібру 82 мм. У результаті обстрілу один з них влучив у дах дачного будинку, що призвело до руйнування будівлі і пожежі. Крім того, у дворі також виявлені дві воронки, ймовірно, від попадання мін калібру 82 мм. Жертв і поранених серед цивільного населення немає.

Як повідомляли Українські Новини, на Донбасі почався повний і всеосяжний режим припинення вогню.

Також президент Володимир Зеленський обговорив з Президентом Росії Володимиром Путіним домовленості про повне припинення вогню на Донбасі з 27 липня.