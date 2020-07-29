В аеропорту "Київ" почали тестувати пасажирів на коронавірус

У той час, як Китай тестує без успіху вакцину від коронавірусу, клініка VERDE Medical Clinic почала ПЛР-тестування пасажирів на коронавірус у Міжнародному аеропорту "Київ" імені Ігоря Сікорського.

Про це йдеться в повідомленні аеропорту, передають Українські Новини.

"Аналізи забирають співробітники клініки VERDE Medical Clinic. Дослідження переважно проходять пасажири, які прилетіли з країн "червоної зони", але тест може пройти будь-який пасажир", - сказано в ньому.

Тестування здійснюється в загальнодоступній зоні, біля медпункту на першому поверсі терміналу А.

У пункті тестування медпрацівник бере мазок з горла і носа, після чого матеріал направляється на дослідження в лабораторію Інституту мікробіологічних досліджень IMD, результат дослідження прийде на е-мейл пасажира протягом 24 годин.

Також результати тестів лабораторія надсилає до Центру громадського здоров'я.

За наявності негативного результату з мобільного додатку "Дій вдома" пасажиру надсилається повідомлення про зняття з резервації і припинення дії 14-денного контролю самоізоляції.

Вартість послуги складає 1 700 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, в МОЗ пояснили, що робити українцям при поверненні з "червоних зон".

Також у МОЗ розповіли, хто може достроково припинити самоізоляцію при перетині кордону.