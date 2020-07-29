Самотнім пенсіонерам від 80 років призначили щомісячну допомогу

В Україні одиноким пенсіонерам старшим від 80 років, які потребують стороннього догляду, призначили щомісячну допомогу. Сума доплат до пенсії становитиме 685 гривень в той час, як з 1 вересня пенсії в Україні знову підвищать.

Про це повідомляє сайт Кабміну.

Відповідне рішення про виплати було прийнято на засіданні Кабінету міністрів.

"Встановлено порядок виплати щомісячної державної соціальної допомоги на догляд одиноким пенсіонерам, яким виповнилося 80 і більше років, і які потребують постійного стороннього догляду, у розмірі 40 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (1712 грн х 40% = 685 грн)", - вказується в повідомленні.

Зазначається, що допомога буде призначатися і виплачуватися з 1 січня 2020 року.

Тим часом, сиротам і позбавленим батьківського піклування дітям підвищили соцстипендію до 150% прожиткового мінімуму.

Прожитковий мінімум з 1 липня 2020 року в черговий раз підвищився. У зв'язку з цим збільшилася сума деяких соціальних виплат.

26 лютого Камбін перевів студентів на лінії зіткнення на соцстипендії і підвищив їх до 2,3 тис. гривень.