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15 липня 2020, середа, 06:15 8
Верховна Рада і партії 2020-07-15T07:00:03+03:00
Українські Новини
Сиротам та позбавленим батьківського піклування дітям підвищили соцстипендію до 150% прожиткового мінімуму

Сиротам та позбавленим батьківського піклування дітям підвищили соцстипендію до 150% прожиткового мінімуму

Елена Новикова
Верховна Рада, Соціальні виплати, Діти-сироти, Соцстипендії
Верховна Рада. Фото: Facebook/Слуга народу
Верховна Рада. Фото: Facebook/Слуга народу

У вівторок, 14 липня, Верховна Рада підвищила соціальну стипендію дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, до 150% прожиткового мінімуму у середньому.

За ухвалення законопроєкту №2013 в цілому проголосував 351 депутат при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа, а також учням, студентам (курсантам), які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків (батьки яких померли або оголошені померлими, загинули або пропали без вісті), надано право на отримання соцстипендии, посадового окладу у всіх закладах вищої освіти незалежно від їх відомчого підпорядкування.

Порядок оплати та розмір соцстипендії затверджується Кабінетом Міністрів.

Також парламентарі підвищили дітям з відповідним статусом щорічну допомогу для придбання навчальної літератури до трьох місячних соціальних стипендій, яка їм призначена.

Виплата зазначеної допомоги здійснюється протягом 30 днів після початку навчального року за рахунок коштів, передбачених для навчальних закладів у відповідних бюджетах.

Як повідомляли Українські Новини, прожитковий мінімум з 1 липня 2020 року в черговий раз підвищився. У зв'язку з цим збільшилася сума деяких соціальних виплат.

26 лютого Камбін перевів студентів на лінії зіткнення на соцстипендії і підвищив їх до 2,3 тис. гривень.

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