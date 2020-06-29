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  • Лукашенко зізнався, що наказав заарештувати свого опонента
29 червня 2020, понеділок, 23:12 6
Світ 2020-06-30T10:15:02+03:00
Українські Новини
Лукашенко зізнався, що наказав заарештувати свого опонента

Лукашенко зізнався, що наказав заарештувати свого опонента

Валерия Драгомирова
Білорусь, Олександр Лукашенко, Опозиція, Арешт опонента
Олександр Лукашенко. Фото: belaruspartisan.org
Олександр Лукашенко. Фото: belaruspartisan.org

У той час, як у травні по всій країні затримували активістів, президент Білорусі Олександр Лукашенко, який напередодні виборів відправив у відставку весь уряд, визнав, що "дав сигнал" про затримання свого опонента, блогера Сергія Тиханівського. Про це він сказав на зустрічі з активом Мінської області, частина якої показав в ефірі телеканал "Білорусь-1", передає "Радіо Свобода".

За словами Лукашенка, його політичні опоненти хочуть розхитати ситуацію всередині країни і "піти наступом на чинну владу".

"Так, я дав сигнал по Тиханівському. Я щось не так зробив? Я хвилювався за свою країну, за яку я досі відповідальний. І я завжди буду відповідальний - у будь-якій ролі", - сказав він.

Президент Білорусі також висловив припущення, що в керівництві Росії розуміють причини ситуації, що склалася навколо "Белгазпромбанка" (дочірній банк Газпрому і Газпромбанку), в якій був заарештований ще один його опонент - Віктор Бабарика. "Коли ми цей газпромівський банк хлопнули - вони все зрозуміли ... Все страждають: ах, Лукашенко посадив (Бабарика - ред.). А ми нікого туди не кликали, ми діємо за законом, як це було завжди", - заявив Лукашенко.

Як повідомляли Українські Новини, Лукашенко вважає, що жінка в Білорусі не зможе прийти до влади.

Також Лукашенко заявив, що він не хоче стати останнім президентом Білорусі.

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